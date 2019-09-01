В «Стрижах» отремонтировали школу после обращения к президенту

Сегодня, 1 сентября, в микрорайоне «Стрижи» в Заельцовском районе Новосибирска после реконструкции открыли школу — теперь там смогут учиться почти полторы тысячи детей.

Как сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области, сегодня в «Стрижах» открыли школу № 51. До реконструкции она вмещала в себя 700 учеников, а теперь в ней смогут обучаться 1400 детей.

«Благодаря тому, что президент России Владимир Путин поддержал наше обращение и средства были выделены из резервного фонда правительства, мы начали работы на объекте в конце прошлого года. Строительство двух пристроек и реконструкция старого здания выполнены точно по графику, хотя сроки были сжатыми», — цитирует пресс-служба слова губернатора.