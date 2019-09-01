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Образование

В «Стрижах» отремонтировали школу после обращения к президенту

После обращения к президенту прошел почти год

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Теперь в школе смогут учиться почти полторы тысячи детей

Фото: google.com / maps

Сегодня, 1 сентября, в микрорайоне «Стрижи» в Заельцовском районе Новосибирска после реконструкции открыли школу — теперь там смогут учиться почти полторы тысячи детей.

Как сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области, сегодня в «Стрижах» открыли школу № 51. До реконструкции она вмещала в себя 700 учеников, а теперь в ней смогут обучаться 1400 детей.

«Благодаря тому, что президент России Владимир Путин поддержал наше обращение и средства были выделены из резервного фонда правительства, мы начали работы на объекте в конце прошлого года. Строительство двух пристроек и реконструкция старого здания выполнены точно по графику, хотя сроки были сжатыми», — цитирует пресс-служба слова губернатора.

Реконструировать здание решили после того, как родители учеников записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, когда узнали, что в школе могут ввести третью смену. Вскоре из федерального бюджета были выделены деньги на реконструкцию школы.

Школу № 51 построили еще в 1967 году — тогда трехэтажное здание вмещало 500 детей. В 2008 году власти Новосибирска объединили школу № 93 и школу № 51, в результате чего в школу стали ходить 650 детей. После реконструкции у школы появились две пристройки общей стоимостью почти 360 миллионов рублей. Первая включает в себя 26 кабинетов начальной школы, кабинеты физики, химии, рисования, пения и иностранного языка. Во второй пристройке обустроили библиотеку, музей и большой актовый зал. 

Сегодня родители микрорайона «Европейский Берег» вышли в поле, где устроили своим детям линейку, — так они хотят привлечь внимание властей к отсутствию школы и невозможности отправить детей на учебу.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    Извилина Стандартная
    1 сен 2019 в 17:24

    Ну вот, а потом говорят ,что обращения не помогают, собирают свои митинги всякие бесполезные. Вот народ пример. Собрался, записали обращение и направили. Молодцы, умеют грамотным путем решать вопросы, а не как дикари!

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    1 сен 2019 в 17:23

    Полторы тысячи детей - довольно внушительная цифра.