В «Стрижах» отремонтировали школу после обращения к президенту

Теперь в школе смогут учиться почти полторы тысячи детей
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Сегодня, 1 сентября, в микрорайоне «Стрижи» в Заельцовском районе Новосибирска после реконструкции открыли школу — теперь там смогут учиться почти полторы тысячи детей.
Как сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области, сегодня в «Стрижах» открыли школу
«Благодаря тому, что президент России Владимир Путин поддержал наше обращение и средства были выделены из резервного фонда правительства, мы начали работы на объекте в конце прошлого года. Строительство двух пристроек и реконструкция старого здания выполнены точно по графику, хотя сроки были сжатыми», — цитирует пресс-служба слова губернатора.
Реконструировать здание решили после того, как родители учеников записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, когда узнали, что в школе могут ввести третью смену. Вскоре из федерального бюджета были выделены деньги на реконструкцию школы.
Школу № 51 построили еще в 1967 году — тогда трехэтажное здание вмещало 500 детей. В 2008 году власти Новосибирска объединили школу
Сегодня родители микрорайона «Европейский Берег» вышли в поле, где устроили своим детям линейку, — так они хотят привлечь внимание властей к отсутствию школы и невозможности отправить детей на учебу.