Новосибирцы оделись в школьную форму и устроили заплыв на досках по Оби

Заплыв они приурочили ко Дню знаний и оделись в школьную форму
Фото: организатор Евгений
Сегодня днём несколько новосибирцев устроили заплыв на SUP-бордах (надувная доска для плавания с веслом. — Прим. ред.) — этот заплыв они приурочили ко Дню знаний и оделись в школьную форму.
Как сообщил корреспонденту НГС организатор Евгений, сегодня должно было быть два заплыва — в 12:00 и в 16:00, однако последний решили отменить. Участники надели школьную форму и в таком виде проплыли весь маршрут.
«Мы выплывали с Горского котлована, плыли мимо городского пляжа и в районе Коммунального моста переплывали Обь до Михайловской набережной. Там останавливаемся. Планировали ещё один заплыв, но он не состоялся. Нас 7 человек плывёт», — рассказал он.
Евгений говорит, что заплыв на SUP-бордах был запланирован давно, а идея надеть школьную форму пришла к нему случайно. «Изначально идея была просто прокатиться, чтобы не сидеть дома и весело провести время. А потом решили приурочить к празднику, к 1 сентября», — вспомнил организатор.
В конце июля сотни новосибирцев проплыли по Оби более 2 километров. Самому медленному участнику подарили топор.