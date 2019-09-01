Новосибирцы оделись в школьную форму и устроили заплыв на досках по Оби

Сегодня днём несколько новосибирцев устроили заплыв на SUP-бордах (надувная доска для плавания с веслом. — Прим. ред.) — этот заплыв они приурочили ко Дню знаний и оделись в школьную форму.

Как сообщил корреспонденту НГС организатор Евгений, сегодня должно было быть два заплыва — в 12:00 и в 16:00, однако последний решили отменить. Участники надели школьную форму и в таком виде проплыли весь маршрут.

«Мы выплывали с Горского котлована, плыли мимо городского пляжа и в районе Коммунального моста переплывали Обь до Михайловской набережной. Там останавливаемся. Планировали ещё один заплыв, но он не состоялся. Нас 7 человек плывёт», — рассказал он.