«Нам нужна школа»: десятки жителей «Европейского Берега» устроили хоровод из-за отсутствия школы

Десятки жителей микрорайона «Европейский Берег» попросили построить школу
Фото: читательницы НГС
Cегодня днём жители микрорайона «Европейский Берег» в Октябрьском районе Новосибирска устроили массовый флешмоб — они вышли на пустырь за одним из жилых домов и начали водить хоровод.
Как сообщила корреспонденту НГС местная жительница Дарья, в 2015 году власти города пообещали построить школу до 2018 года, однако несколько раз сроки переносили. Сейчас правительство планирует завершить строительство школы до 2021 года.
Дарья прислала в редакцию все подтверждающие документы, среди которых также оказалось распоряжение директора школы
«Рядом есть 76-я школа, которая уже трещит по швам во всех смыслах — пять первых классов, 1100 учащихся на 550 мест, в начале июля прием в школу уже был закрыт. Людей отправляют учиться на Первомайку, в 214-ю», — сообщила одна из читательниц НГС.
Из-за постоянных переносов сроков жители решили устроить сегодня массовый флешмоб — они вышли с детьми на пустырь микрорайона и устроили большой хоровод, обращаясь к правительству Новосибирской области и общественности.
Корреспондент НГС направил запрос в правительство Новосибирской области с просьбой сообщить, как скоро начнётся строительство школы.
Пока жители «Европейского Берега» стараются добиться строительства школы, в Новосибирске решили снести школу