«Нам нужна школа»: десятки жителей «Европейского Берега» устроили хоровод из-за отсутствия школы

Cегодня днём жители микрорайона «Европейский Берег» в Октябрьском районе Новосибирска устроили массовый флешмоб — они вышли на пустырь за одним из жилых домов и начали водить хоровод.

Как сообщила корреспонденту НГС местная жительница Дарья, в 2015 году власти города пообещали построить школу до 2018 года, однако несколько раз сроки переносили. Сейчас правительство планирует завершить строительство школы до 2021 года.