Темы

СЕЙЧАС +14°С
Пробки 2/10
usd 66.49
eur 73.38

Все новости

Все новости
Образование

«Нам нужна школа»: десятки жителей «Европейского Берега» устроили хоровод из-за отсутствия школы

Несколько десятков родителей и детей таким образом хотят привлечь внимание властей

Поделиться

155
4 Обсудить

Десятки жителей микрорайона «Европейский Берег» попросили построить школу

Фото: читательницы НГС

Cегодня днём жители микрорайона «Европейский Берег» в Октябрьском районе Новосибирска устроили массовый флешмоб — они вышли на пустырь за одним из жилых домов и начали водить хоровод.

Как сообщила корреспонденту НГС местная жительница Дарья, в 2015 году власти города пообещали построить школу до 2018 года, однако несколько раз сроки переносили. Сейчас правительство планирует завершить строительство школы до 2021 года. 

Дарья прислала в редакцию все подтверждающие документы, среди которых также оказалось распоряжение директора школы № 76, стоящей неподалёку от микрорайона, о прекращении приёма в 1, 3, 6 и 7-й классы.

«Рядом есть 76-я школа, которая уже трещит по швам во всех смыслах — пять первых классов, 1100 учащихся на 550 мест, в начале июля прием в школу уже был закрыт. Людей отправляют учиться на Первомайку, в 214-ю», — сообщила одна из читательниц НГС.

Из-за постоянных переносов сроков жители решили устроить сегодня массовый флешмоб — они вышли с детьми на пустырь микрорайона и устроили большой хоровод, обращаясь к правительству Новосибирской области и общественности.

Корреспондент НГС направил запрос в правительство Новосибирской области с просьбой сообщить, как скоро начнётся строительство школы.

Пока жители «Европейского Берега» стараются добиться строительства школы, в Новосибирске решили снести школу № 54 на улице Крылова — 90-летние здание никогда не ремонтировали, из-за этого по стенам пошли трещины, полы прогнили, зимой лопаются батареи. В таких условиях вынуждены учиться больше 480 школьников. Власти решили снести школу и построить на её месте новую, но историки забили тревогу — историческое здание, по их словам, считается образцом архитектуры 1930-х годов. Кроме того, фасад школы украшает уникальный барельеф. Областная инспекция по охране объектов культурного наследия исследовала здание по заявлению ВООПИК, но памятником его не признала, таким образом, разрешив сносить.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

школафлешмобжители

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (4)

    1 сен 2019 в 14:44

    Так и спрашивай с застройщика !

    лена путина
    1 сен 2019 в 14:44

    а когда покупали там квартиры, почему сразу не спрашивали о школе???? а я вот парк хочу, и?!!!!!

    1 сен 2019 в 14:45

    Если у Европейского берега в плане не было школы, то где ей взяться? А если была, то нужно трясти застройщика