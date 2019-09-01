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В новосибирском зоопарке решётки вольера для лам заменили брёвнами

И подвели к ним электроизгородь — посетители могут без помех наблюдать за животными

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В зоопарке решётки вольера для лам заменили на брёвна

Фото: vk.com / novosibirsk_zoo

В Новосибирском зоопарке заменили решётки ограждения вольера для лам на брёвна — теперь животных стало проще рассмотреть. 

Информация об этом появилась сегодня в группе Новосибирского зоопарка в социальной сети «ВКонтакте». В сообщении уточняется, что в июне такой эксперимент был проведён в вольере для пони, благодаря чему стало возможным наблюдать за животными без помех.

«Такой же принцип было решено использовать в вольерах, где содержатся ламы и верблюды. На этой неделе решетки убрали с одной стороны вольера для лам. Здесь вместо металлических конструкций теперь изгородь из пней, коряг и веток. Обзор и вид стали лучше. Убирали металлические ограждения постепенно, чтобы животные привыкали. Сейчас также постепенно мы убираем решетки в вольере верблюдов», — говорится в сообщении зоопарка.

Ещё, отмечают в зоопарке, в вольере для лам установили систему «электронный пастух» — это электроизгородь с невысоким напряжением, которое неспособно навредить животным, но мешает им выбраться из вольера.


В зоопарке уже длительное время идёт модернизация и реконструкция вольеров, а также строительство совсем новых. Так, например, в июле Новосибирский зоопарк начал подготовку к строительству вольеров для кустарниковых собак и земляных волков.

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    КОММЕНТАРИИ (14)

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    1 сен 2019 в 12:56

    Судя по комментариям, сегодня у модератора НГС выходной.

    С Богаткова
    1 сен 2019 в 12:33

    Мы в ФСИН тоже заменяли иногда решетки бревнами и черенками от лопат. Даже изгороди из бутылок делали. Особенно нам нравились бутылки из под шампанского.

    cerb
    1 сен 2019 в 13:06

    ждем продолжения:
    "ребенок залез на корягу, свалился на "гриль" - застрял.. и поджаривался пять минут, пока кое-как не вытащили.."