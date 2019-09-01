В новосибирском зоопарке решётки вольера для лам заменили брёвнами

В Новосибирском зоопарке заменили решётки ограждения вольера для лам на брёвна — теперь животных стало проще рассмотреть.

Информация об этом появилась сегодня в группе Новосибирского зоопарка в социальной сети «ВКонтакте». В сообщении уточняется, что в июне такой эксперимент был проведён в вольере для пони, благодаря чему стало возможным наблюдать за животными без помех.

«Такой же принцип было решено использовать в вольерах, где содержатся ламы и верблюды. На этой неделе решетки убрали с одной стороны вольера для лам. Здесь вместо металлических конструкций теперь изгородь из пней, коряг и веток. Обзор и вид стали лучше. Убирали металлические ограждения постепенно, чтобы животные привыкали. Сейчас также постепенно мы убираем решетки в вольере верблюдов», — говорится в сообщении зоопарка.