В новосибирском зоопарке решётки вольера для лам заменили брёвнами

В зоопарке решётки вольера для лам заменили на брёвна
Фото: vk.com / novosibirsk_zoo
В Новосибирском зоопарке заменили решётки ограждения вольера для лам на брёвна — теперь животных стало проще рассмотреть.
Информация об этом появилась сегодня в группе Новосибирского зоопарка в социальной сети «ВКонтакте». В сообщении уточняется, что в июне такой эксперимент был проведён в вольере для пони, благодаря чему стало возможным наблюдать за животными без помех.
«Такой же принцип было решено использовать в вольерах, где содержатся ламы и верблюды. На этой неделе решетки убрали с одной стороны вольера для лам. Здесь вместо металлических конструкций теперь изгородь из пней, коряг и веток. Обзор и вид стали лучше. Убирали металлические ограждения постепенно, чтобы животные привыкали. Сейчас также постепенно мы убираем решетки в вольере верблюдов», — говорится в сообщении зоопарка.
Ещё, отмечают в зоопарке, в вольере для лам установили систему «электронный пастух» — это электроизгородь с невысоким напряжением, которое неспособно навредить животным, но мешает им выбраться из вольера.
В зоопарке уже длительное время идёт модернизация и реконструкция вольеров, а также строительство совсем новых. Так, например, в июле Новосибирский зоопарк начал подготовку к строительству вольеров для кустарниковых собак и земляных волков.