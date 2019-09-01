Мотоциклист насмерть сбил сибирячку и врезался в столб

В городе Куйбышеве Новосибирской области мотоциклист сбил сибирячку, после чего влетел в опору ЛЭП — врачи пытались спасти женщину, но не смогли.

Как сообщается на сайте МВД России по Новосибирской области, инцидент произошёл вчера в 11 часов.

«25-летний мужчина, управляя мотоциклом Kawasaki, двигался по улице Закраевского и в пути следования на пересечении с улицей Ленина совершил наезд на женщину-пешехода, после чего врезался в опору линии электропередачи. В результате ДТП в медицинском учреждении от полученных травм скончалась 48-летняя местная жительница», — уточняется на сайте полиции.