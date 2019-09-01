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Происшествия

Мотоциклист насмерть сбил сибирячку и врезался в столб

Водитель и пассажирка мотоцикла получили травмы разной степени тяжести

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Врачи пытались спасти пешехода, на которого наехал мотоциклист, но не смогли

Фото: Анна Золотова / НГС

В городе Куйбышеве Новосибирской области мотоциклист сбил сибирячку, после чего влетел в опору ЛЭП — врачи пытались спасти женщину, но не смогли.

Как сообщается на сайте МВД России по Новосибирской области, инцидент произошёл вчера в 11 часов. 

«25-летний мужчина, управляя мотоциклом Kawasaki, двигался по улице Закраевского и в пути следования на пересечении с улицей Ленина совершил наезд на женщину-пешехода, после чего врезался в опору линии электропередачи. В результате ДТП в медицинском учреждении от полученных травм скончалась 48-летняя местная жительница», — уточняется на сайте полиции.

Кроме того, говорится на сайте, травмы разной степени тяжести получили водитель и 27-летняя пассажирка мотоцикла — их также доставили в больницу. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства и причины ДТП. 

Мотоциклисты часто попадают в аварии. Так, например, в начале августа мотоциклист сбил велосипедиста на улице Богдана Хмельницкого — участников ДТП доставили в больницу. Водитель мотоцикла получил сотрясение головного мозга и перелом позвоночника.

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    КОММЕНТАРИИ (6)

    Житель Академа
    1 сен 2019 в 11:42

    Мотоциклисты представляют угрозу для детей и пенсионеров. Мотоциклисты невоспитанные и грязные, они ведут себя отвратительно и не знают правил дорожного движения.

    Qwerty
    1 сен 2019 в 11:32

    Очередной хрустик решил погонять в городе.

    Фото пользователя
    1 сен 2019 в 11:32

    Ну давайти, защитники хрустикав, ваш выхат!