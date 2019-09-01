Мотоциклист насмерть сбил сибирячку и врезался в столб

Врачи пытались спасти пешехода, на которого наехал мотоциклист, но не смогли
Фото: Анна Золотова / НГС
В городе Куйбышеве Новосибирской области мотоциклист сбил сибирячку, после чего влетел в опору ЛЭП — врачи пытались спасти женщину, но не смогли.
Как сообщается на сайте МВД России по Новосибирской области, инцидент произошёл вчера в 11 часов.
«25-летний мужчина, управляя мотоциклом Kawasaki, двигался по улице Закраевского и в пути следования на пересечении с улицей Ленина совершил наезд на женщину-пешехода, после чего врезался в опору линии электропередачи. В результате ДТП в медицинском учреждении от полученных травм скончалась 48-летняя местная жительница», — уточняется на сайте полиции.
Кроме того, говорится на сайте, травмы разной степени тяжести получили водитель и 27-летняя пассажирка мотоцикла — их также доставили в больницу. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства и причины ДТП.
Мотоциклисты часто попадают в аварии. Так, например, в начале августа мотоциклист сбил велосипедиста на улице Богдана Хмельницкого — участников ДТП доставили в больницу. Водитель мотоцикла получил сотрясение головного мозга и перелом позвоночника.