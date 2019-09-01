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Происшествия

Мужчина выпал с балкона 25-этажки в центре Новосибирска

На месте работали следователи, сейчас они ведут проверку

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Мужчина выпал с балкона многоэтажки

Фото: Александр Агафонов

С балкона 25-этажного дома в Центральном районе Новосибирска выпал сибиряк.

Об этом в редакцию НГС сообщил читатель, прислав фотографии с места происшествия, которые мы не публикуем по этическим причинам.

В пресс-службе МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили факт падения мужчины.

«Подтверждаем. [Это произошло] вчера вечером, в 22:35. Все детали у следователей, они сейчас проводят проверку. По предварительной информации, выпал с балкона», — рассказали в полиции. 

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    КОММЕНТАРИИ (30)

    вопрос
    1 сен 2019 в 10:35

    Когда уже НГС наберется смелости и будет писать правду?
    Студент ,,выпавший,, с окна общаги на Добролюбова и оставивший предсмертную записку, которую многие читали в соцсетях, выпал, но не покончил жизнь самоубийством.
    Пишите правду- предпенсионер лишился работы, пенсионер не смог выжить на свою огромную пенсию, работяга несколько месяцев не получал зарплату, довели коллекторы или судебные пристава.
    Это не для того, чтобы смаковать подробности, это чтобы люди могли знать, какая у нас ,,прекрасная жизнь,, , что люди от ,,счастья,, кончают жизнь самоубийством.

    Гость
    1 сен 2019 в 10:23

    А точно ли это был сибиряк?
    Может это был командировочный из Приморья

    ЫЫЫ
    1 сен 2019 в 10:40

    Со 2 этажа 25-этажки? Или с 24? Тема не раскрыта, ящитаю.