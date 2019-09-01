Мужчина выпал с балкона 25-этажки в центре Новосибирска

С балкона 25-этажного дома в Центральном районе Новосибирска выпал сибиряк.

Об этом в редакцию НГС сообщил читатель, прислав фотографии с места происшествия, которые мы не публикуем по этическим причинам.

В пресс-службе МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили факт падения мужчины.

«Подтверждаем. [Это произошло] вчера вечером, в 22:35. Все детали у следователей, они сейчас проводят проверку. По предварительной информации, выпал с балкона», — рассказали в полиции.