Мужчина выпал с балкона 25-этажки в центре Новосибирска

Мужчина выпал с балкона многоэтажки
Фото: Александр Агафонов
С балкона 25-этажного дома в Центральном районе Новосибирска выпал сибиряк.
Об этом в редакцию НГС сообщил читатель, прислав фотографии с места происшествия, которые мы не публикуем по этическим причинам.
В пресс-службе МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили факт падения мужчины.
«Подтверждаем. [Это произошло] вчера вечером, в 22:35. Все детали у следователей, они сейчас проводят проверку. По предварительной информации, выпал с балкона», — рассказали в полиции.