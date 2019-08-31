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Фото: в сквере на Кошурникова поставили красочные фигуры домовёнка Кузи и кота Леопольда

Также здесь появились фигуры героев других отечественных мультфильмов

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Сквер на улице Кошурникова ремонтируют с весны

Фото: Дарья Еремеева / vk.com / ryadom_zolotayaniva

В Новосибирске в сквере на улице Кошурникова поставили яркие фигуры персонажей русских мультфильмов.

Фотографии скульптур сегодня, 31 августа, были опубликованы в группе «Рядом метро Золотая Нива | Новосибирск».

В сквере теперь можно посмотреть на фигуры Незнайки, кота Леопольда, домовёнка Кузи, героев мультфильма «Трое из Простоквашино» и других.

Скульптуры расставили по разным частям сквера

Скульптуры расставили по разным частям сквера

Шарик из мультфильма «Трое из Простоквашино» позирует с фоторужьём&nbsp;

Шарик из мультфильма «Трое из Простоквашино» позирует с фоторужьём 

При желании с фигурами можно сфотографироваться

При желании с фигурами можно сфотографироваться

Также здесь почтальон Печкин и кот Матроскин

Также здесь почтальон Печкин и кот Матроскин

Кот Леопольд стоит в сквере вместе с мышами

Кот Леопольд стоит в сквере вместе с мышами

Емеля, как и в мультфильме, сидит на печи

Емеля, как и в мультфильме, сидит на печи

А Незнайку поместили в красный автомобиль

А Незнайку поместили в красный автомобиль

В конце марта на участке возле дома Кошурникова, 31 вырубили деревья — тогда из объявления на фасаде дома стало известно, что муниципалитет будет реконструировать сквер. А в середине августа стало известно, что в сквере установят Wi-Fi и систему видеонаблюдения.

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    ЫЫЫ
    31 авг 2019 в 19:29

    Убедительная просьба к редакции: не могли бы вы сделать фотографии этих красочных фигур, ну, скажем, в апреле 2020?

    Сибирский Мороз
    31 авг 2019 в 19:30

    Новосибирскому быдлу это ненадолго.

    31 авг 2019 в 19:38

    Вот это называется сквером? (((