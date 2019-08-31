Фото: в сквере на Кошурникова поставили красочные фигуры домовёнка Кузи и кота Леопольда

Сквер на улице Кошурникова ремонтируют с весны
Фото: Дарья Еремеева / vk.com / ryadom_zolotayaniva
В Новосибирске в сквере на улице Кошурникова поставили яркие фигуры персонажей русских мультфильмов.
Фотографии скульптур сегодня, 31 августа, были опубликованы в группе «Рядом метро Золотая Нива | Новосибирск».
В сквере теперь можно посмотреть на фигуры Незнайки, кота Леопольда, домовёнка Кузи, героев мультфильма «Трое из Простоквашино» и других.
В конце марта на участке возле дома Кошурникова, 31 вырубили деревья — тогда из объявления на фасаде дома стало известно, что муниципалитет будет реконструировать сквер. А в середине августа стало известно, что в сквере установят Wi-Fi и систему видеонаблюдения.