Нашли жемчуг и череп зверя: жители микрорайона почистили берег озера рядом со своими домами

Сегодня, 31 августа, жители микрорайона «Стрижи» приняли участие в «Чистых играх» — они соревновались в уборке озера «Жемчужина Сибири» рядом с их домами. «У нас было сегодня 12 команд, практически большую часть из них составляли дети. Что было очень приятно — что семьи, дети решили провести последний день лета таким необычным способом. Собрали 198 мешков с мусором, из них 83 смешанного, а остальное отправится на переработку (чуть больше ста)», — рассказала корреспонденту НГС региональный координатор «Чистых игр» Ирина Скокова.

Среди найденного мусора были покрышки, одежда, строительные материалы. «Как мы понимаем, люди делают ремонт, и, чтобы мусор далеко не вывозить (потому что это стоит денег), просто оставляют [его] в лесу. Это очень некрасиво, мы это осуждаем, но тем не менее мы этот мусор вывозим. Если мы его не вывезем, его просто больше никто не вывезет. На самом деле, там кажется, что очень чисто, но весь мусор в кустах, в траве, большая часть», — пояснила Ирина.

Как уточнил корреспонденту НГС участник и один из организаторов игр, руководитель общественного клуба «Стрижи» Игорь Украинцев, мероприятие прошло в преддверии дня микрорайона.

«Больше 50 человек сегодня было, в машину даже не влезло всё, что мы насобирали буквально за полтора часа», — рассказал Украинцев.

Украинцев отметил, что мусора было много, несмотря на то, что ТОСы, активисты, жители постоянно убирают возле озера. По его данным, команда-победитель собрала более 160 килограммов мусора. Возле озера были и необычные находки. «Находили и жемчуг, и другие интересные вещи. <…> Даже череп какого-то непонятного животного», — отметил руководитель общественного клуба.

На «Чистых играх» в этот раз собрали почти 200 мешков с мусором Фото: Игорь Украинцев

Участники игр разделились на 12 команд Фото: Игорь Украинцев