Фото: новосибирцы высадили сотню новых деревьев в сквере за НОВАТом

Сегодня, 31 августа, новосибирцы облагородили сквер за оперным театром — здесь высадили пахучую сирень, иву и акацию, дубы и декоративные спиреи.

На этой неделе власти Новосибирска показали концепцию благоустройства сквера за оперным театром — там появятся дорожки для пешеходов, освещение, скейт-площадка, а в центре сквера поставят памятник трамваю № 13.

Сквер за оперным театром много лет планируют реконструировать. В 2014 году предполагалось, что трамвайное кольцо отсюда уберут, сквер полностью обновят, а под ним построят подземную парковку. Начать работы планировали тогда же: ко Дню города в 2014 году здесь обещали построить освещённую пешеходную зону, которая связала бы оперный театр, «Глобус» и Театр музкомедии. Осенью 2014 года новосибирцы собрали 7 тысяч подписей в защиту сквера, опасаясь, что его готовят к застройке.

