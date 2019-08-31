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Фото: новосибирцы высадили сотню новых деревьев в сквере за НОВАТом

Среди новых деревьев есть ива, дубы, сирень

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В сквере за опеным высадили сотню новых деревьев

Фото: Александр Ощепков / НГС

Сегодня, 31 августа, новосибирцы облагородили сквер за оперным театром — здесь высадили пахучую сирень, иву и акацию, дубы и декоративные спиреи.

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На этой неделе власти Новосибирска показали концепцию благоустройства сквера за оперным театром — там появятся дорожки для пешеходов, освещение, скейт-площадка, а в центре сквера поставят памятник трамваю № 13.

Сквер за оперным театром много лет планируют реконструировать. В 2014 году предполагалось, что трамвайное кольцо отсюда уберут, сквер полностью обновят, а под ним построят подземную парковку. Начать работы планировали тогда же: ко Дню города в 2014 году здесь обещали построить освещённую пешеходную зону, которая связала бы оперный театр, «Глобус» и Театр музкомедии. Осенью 2014 года новосибирцы собрали 7 тысяч подписей в защиту сквера, опасаясь, что его готовят к застройке.

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    КОММЕНТАРИИ (20)

    10й
    31 авг 2019 в 17:02

    3 миллиона гектар спалили.. Кто засаживать будет?? Сотни лет росли деревья, и выжгли за неделю.. Восстанавливать кто будет??

    Старушенция
    31 авг 2019 в 16:57

    Всё хорошо, только сирень - не дерево.

    мимопроходил
    31 авг 2019 в 16:49

    С чем и поздравляю ! Лет через 5-10 будет что вырубать . Ведь то что вырубают сейчас ,тоже когда -то люди садили .