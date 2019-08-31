Осень начнётся с магнитной бури: на орбите Земли усиливается солнечный ветер

«Причиной магнитной бури станет усиление скорости солнечного ветра на околоземной орбите, что приведёт к незначительной дестабилизации земного магнитного поля, взаимодействующего с солнечным ветром», — говорится в сообщении специалистов лаборатории.

Текущий год, отмечают в ФИАН, является очень спокойным с точки зрения геомагнитной активности.

Всего с января 2019 года было зарегистрировано всего 10 магнитных бурь, ни одна из которых не превысила минимального первого уровня по пятибалльной шкале. Четыре бури произошли зимой, с января по февраль, ещё три — весной, с марта по май, и последние три — прошедшим летом. Последняя из них наблюдалась относительно недавно — 5 августа.

При этом последние три бури, включая предстоящую, являются так называемыми рекуррентными. Это означает, что они вызываются одним и тем же потоком солнечного ветра, который из-за вращения Солнца периодически возвращается к Земле и производит возмущения магнитного поля.