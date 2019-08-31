Осень начнётся с магнитной бури: на орбите Земли усиливается солнечный ветер

Магнитная буря будет уровня G1 — это уровень слабых бурь
Фото: Александр Ощепков / НГС
На орбите Земли усиливается солнечный ветер — завтра, 1 сентября, это приведёт к магнитной буре.
Как пояснил сотрудник Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров, это будет слабая магнитная буря.
Бурю спрогнозировала лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.
«Причиной магнитной бури станет усиление скорости солнечного ветра на околоземной орбите, что приведёт к незначительной дестабилизации земного магнитного поля, взаимодействующего с солнечным ветром», — говорится в сообщении специалистов лаборатории.
Текущий год, отмечают в ФИАН, является очень спокойным с точки зрения геомагнитной активности.
Всего с января 2019 года было зарегистрировано всего 10 магнитных бурь, ни одна из которых не превысила минимального первого уровня по пятибалльной шкале. Четыре бури произошли зимой, с января по февраль, ещё три — весной, с марта по май, и последние три — прошедшим летом. Последняя из них наблюдалась относительно недавно — 5 августа.
При этом последние три бури, включая предстоящую, являются так называемыми рекуррентными. Это означает, что они вызываются одним и тем же потоком солнечного ветра, который из-за вращения Солнца периодически возвращается к Земле и производит возмущения магнитного поля.
Более сильная магнитная буря категории G2 (Moderate Storm) случилась в середине мая — тогда бурю этой категории зафиксировали впервые с ноября 2018 года.