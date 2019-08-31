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«Скоро придёт штраф за стоянку на дороге»: новосибирцы попали в длинные пробки на выезде из города

Заторы тянутся по 2-й Станционной и Большой в сторону Колыванского кольца

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На пути по 2-й Станционной к выезду из города случилось ДТП

Фото: 2ГИС / Александра Б.

Сегодня днём, 31 августа, новосибирские водители попали в длинные пробки на выезде из города в сторону Колыванского кольца.

Водители попали в заторы на улицах Большой и 2-й Станционной. На Большой пробка тянется на 4 километра, она начинается от проезда Энергетиков. На 2-й Станционной водители застряли в заторе длиной около 2-х километров.

Очевидцы в приложении 2ГИС отмечают, что движение очень медленное.

«Движемся так, что кажется, скоро придёт штраф за стоянку на проезжей части», — оценивают скорость очевидцы.

Также, по информации очевидцев, движение по 2-й Станционной осложняет авария.

Если вы также попали в эту пробку, присылайте нам фото через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!

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    КОММЕНТАРИИ (19)

    Qwerty
    31 авг 2019 в 14:17

    НГС, ну не серьезно... Кому есть дело до левобережных... Просвещенная часть населения там не ездит.

    Фото пользователя
    31 авг 2019 в 14:34

    Спасибо мэру за шестиполосную ул.Большую

    Фото пользователя
    31 авг 2019 в 14:44

    Мне по барабану. Пусть хоть до завтрашнего вечера так стоят, а потом сразу назад в Ипотеченск.