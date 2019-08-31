«Скоро придёт штраф за стоянку на дороге»: новосибирцы попали в длинные пробки на выезде из города

Сегодня днём, 31 августа, новосибирские водители попали в длинные пробки на выезде из города в сторону Колыванского кольца.

Водители попали в заторы на улицах Большой и 2-й Станционной. На Большой пробка тянется на 4 километра, она начинается от проезда Энергетиков. На 2-й Станционной водители застряли в заторе длиной около 2-х километров.

Очевидцы в приложении 2ГИС отмечают, что движение очень медленное.

«Движемся так, что кажется, скоро придёт штраф за стоянку на проезжей части», — оценивают скорость очевидцы.

