Возле «Победы» смонтировали выставку четырёх популярных новосибирских фотографов

Сегодня, 31 августа, возле кинотеатра «Победа» смонтировали выставку фотографий четырёх известных новосибирских фотографов: Славы Степанова, Антона Уницына, Евгения Иванова и Вадима Махорова.

«У нас выставка смонтирована сегодня, но нет информационного стенда о том, чему она посвящена, что за авторы. Его мы будем монтировать, скорее всего, в понедельник-вторник», — рассказала Юлия Швец, организатор площадки S7 Air Lounge, на которой расположилась вставка.

Для выставки были выбраны снимки из разных стран.