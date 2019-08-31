Возле «Победы» смонтировали выставку четырёх популярных новосибирских фотографов

Официально выставку откроют на следующей неделе
Фото: Елена Громкова / НГС
Сегодня, 31 августа, возле кинотеатра «Победа» смонтировали выставку фотографий четырёх известных новосибирских фотографов: Славы Степанова, Антона Уницына, Евгения Иванова и Вадима Махорова.
«У нас выставка смонтирована сегодня, но нет информационного стенда о том, чему она посвящена, что за авторы. Его мы будем монтировать, скорее всего, в понедельник-вторник», — рассказала Юлия Швец, организатор площадки S7 Air Lounge, на которой расположилась вставка.
Для выставки были выбраны снимки из разных стран.
«Эта выставка как "зона выдачи багажа", только здесь можно будет увидеть впечатления и фото самых ярких уголков мира, которые привезли домой новосибирские фотографы», — отмечают организаторы.
Евгений Иванов — фотограф Новосибирского театра оперы и балета и Новосибирской государственной филармонии, председатель Новосибирского регионального отделения Союза фотохудожников России. На премии «Лица 2007 года» он стал победителем в номинации «Лучший фотограф года» в Новосибирске. Участник множества персональных и групповых фотовыставок в различных городах России и за рубежом: во Франции, Голландии, Люксембурге, Эстонии, Китае и других странах. Его работы хранятся в отделе новейших течений современного искусства Третьяковской галереи в Москве.
Слава Степанов — совладелец компании Gelio Vostok, он знаменитый автор высотной, архитектурной и промышленной фотографии.
Антон Уницын — фотограф-документалист, член Союза фотохудожников России и член Русского географического общества. Его фотографии выставлялись на более чем 30 выставках в Лондоне, Нью-Йорке, Дубае, Стамбуле, Москве, Санкт-Петербурге и других городах.
Вадим Махоров — фотограф, блогер и руфер, автор и участник проекта On The Roofs — экстремальная городская фотография. Авторы проекта взбираются на крыши зданий, перекрытия мостов, индустриальные объекты и таким образом исследуют городское пространство. Видео, снятое Вадимом и его командой, показывали на CNN, Fox News, NBC и BBC.
На этой неделе в Новосибирском областном театре кукол подготовили выставку новосибирского фотографа Виктора Дмитриева, который запечатлел детские эмоции юных зрителей во время спектаклей.