Инспекторы задержали возле леса мужчин со следами крови на одежде: их подозревают в убийстве косуль

«Он сообщил о том, что около поселка Синельниково Чулымского района задержаны двое мужчин, передвигавшиеся на автомобиле УАЗ-452. Инспекторы охотнадзора увидели на одежде мужчин следы крови, а также обнаружили в транспортном средстве карабин СКС», — сообщает пресс-служб ГУ МВД по НСО.

В полицию обратился государственный инспектор по охране животного мира.

Накануне, 30 августа, в Чулымском районе Новосибирской области инспекторы охотнадзора задержали двух подозреваемых в незаконной охоте на косуль.

Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, установили, что подозреваемые, не имея соответствующего разрешения, совершили отстрел трех особей косули. Место забоя и туши животных были обнаружены вблизи лесного массива.

Задержанными оказались ранее не судимые 62-летний житель города Чулыма и 51-летний житель поселка Синельниково. Сотрудники полиции изъяли у злоумышленников орудие преступления, а также боеприпасы к нему.

Полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ («Незаконная охота»). Сейчас идёт расследование, подозреваемые под подпиской о невыезде.