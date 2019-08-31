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Криминал

Инспекторы задержали возле леса мужчин со следами крови на одежде: их подозревают в убийстве косуль

В автомобиле задержанных нашли карабин и боеприпасы

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В автомобиле задержанных нашли оружие

Фото: ГУ МВД России по НСО

Накануне, 30 августа, в Чулымском районе Новосибирской области инспекторы охотнадзора задержали двух подозреваемых в незаконной охоте на косуль.

В полицию обратился государственный инспектор по охране животного мира. 

«Он сообщил о том, что около поселка Синельниково Чулымского района задержаны двое мужчин, передвигавшиеся на автомобиле УАЗ-452. Инспекторы охотнадзора увидели на одежде мужчин следы крови, а также обнаружили в транспортном средстве карабин СКС», — сообщает пресс-служб ГУ МВД по НСО.

Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, установили, что подозреваемые, не имея соответствующего разрешения, совершили отстрел трех особей косули. Место забоя и туши животных были обнаружены вблизи лесного массива.

Задержанными оказались ранее не судимые 62-летний житель города Чулыма и 51-летний житель поселка Синельниково. Сотрудники полиции изъяли у злоумышленников орудие преступления, а также боеприпасы к нему.

Полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ («Незаконная охота»). Сейчас идёт расследование, подозреваемые под подпиской о невыезде.

Подозреваемые передвигались на УАЗе

Подозреваемые передвигались на УАЗе

В конце июля власти Новосибирской области объявили, что охотники могут получить разрешение на отстрел трёх тысяч косуль.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    макс
    31 авг 2019 в 11:47

    От голода опухли,никак не могут нажраться?

    Художник
    31 авг 2019 в 11:47

    Надо таких отправлять в колонии строгого режима. Это ведь убийцы и садисты. Они подняли руку на живое существо.