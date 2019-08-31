Новосибирские волейболисты выиграли серебро на чемпионате мира в составе Молодёжной сборной

Это единственный матч, который наша команда проиграла за время чемпионата
Фото: vk.com/lokovolley
Ночью в субботу, 31 августа, в Тунисе состоялся финал чемпионата мира по волейболу среди юношей до 19 лет, в котором встретились команды из России и Италии. За нашу сборную выступали три спортсмена из Новосибирска: диагональный Роман Мурашко, блокирующий Юрий Бражнюк и доигровщик Илья Казаенков.
«Это больно, но мы только вторые... Молодёжная сборная России уступила в финальном матче Чемпионата мира U-19 итальянцам. Мы благодарим наших парней за самоотверженную борьбу на протяжении всего турнира! Мы не просто вторые, мы – серебряные призеры Чемпионата мира U-19 2019! И это достойный путь!» — говорится в сообщении волейбольного клуба «Локомотив» на официальной странице «ВКонтакте».
Матч завершился победой команды из Италии со счётом — 1:3. Самыми результативными игроками стали новосибирцы. Илья Казаченков принёс команде 16 очков, Роман Мурашко — 12.
В середине августа стало известно, что новосибирские волейболисты Ильяс Куркаев и Роман Мартынюк вошли в состав России на Олимпийские игры в Токио в 2020 году.