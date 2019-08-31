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Новосибирские волейболисты выиграли серебро на чемпионате мира в составе Молодёжной сборной

В финале команда уступила соперникам из Италии

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Это единственный матч, который наша команда проиграла за время чемпионата

Фото: vk.com/lokovolley

Ночью в субботу, 31 августа, в Тунисе состоялся финал чемпионата мира по волейболу среди юношей до 19 лет, в котором встретились команды из России и Италии. За нашу сборную выступали три спортсмена из Новосибирска: диагональный Роман Мурашко, блокирующий Юрий Бражнюк и доигровщик Илья Казаенков. 

«Это больно, но мы только вторые... Молодёжная сборная России уступила в финальном матче Чемпионата мира U-19 итальянцам. Мы благодарим наших парней за самоотверженную борьбу на протяжении всего турнира! Мы не просто вторые, мы – серебряные призеры Чемпионата мира U-19 2019! И это достойный путь!» — говорится в сообщении волейбольного клуба «Локомотив» на официальной странице «ВКонтакте». 

Матч завершился победой команды из Италии со счётом — 1:3. Самыми результативными игроками стали новосибирцы. Илья Казаченков принёс команде 16 очков, Роман Мурашко — 12.

В середине августа стало известно, что новосибирские волейболисты Ильяс Куркаев и Роман Мартынюк вошли в состав России на Олимпийские игры в Токио в 2020 году.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

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    31 авг 2019 в 05:36

    Ах какие симпатичные парни. Побед им и удачи!