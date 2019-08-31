Новосибирские волейболисты выиграли серебро на чемпионате мира в составе Молодёжной сборной

Ночью в субботу, 31 августа, в Тунисе состоялся финал чемпионата мира по волейболу среди юношей до 19 лет, в котором встретились команды из России и Италии. За нашу сборную выступали три спортсмена из Новосибирска: диагональный Роман Мурашко, блокирующий Юрий Бражнюк и доигровщик Илья Казаенков.

«Это больно, но мы только вторые... Молодёжная сборная России уступила в финальном матче Чемпионата мира U-19 итальянцам. Мы благодарим наших парней за самоотверженную борьбу на протяжении всего турнира! Мы не просто вторые, мы – серебряные призеры Чемпионата мира U-19 2019! И это достойный путь!» — говорится в сообщении волейбольного клуба «Локомотив» на официальной странице «ВКонтакте».