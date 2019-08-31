Поздно вечером в пятницу, 30 августа, на Пашинском шоссе в Новосибирском районе автомобиль «Субару», в котором находилось три человека, улетел в кювет.

«Коллеги, выехали с работы, мы практически за ними, разница минут 20. Они уже в кювете», — сообщил корреспонденту НГС в личной переписке коллега пострадавших.



В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области рассказали, что авария произошла в 22:10.

«Водитель "Субару" двигался по Пашинскому шоссе в направлении улицы Магистральной и в километре от Северного обхода совершил съезд с дороги и опрокидывание в кювет. Пострадали водитель и пассажир. Ещё один пассажир погиб», — пояснили в ведомстве.