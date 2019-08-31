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Происшествия

Под Новосибирском автомобиль улетел в кювет — один человек погиб

Ещё двое получили травмы

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Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства аварии

Фото: архив НГС

Поздно вечером в пятницу, 30 августа, на Пашинском шоссе в Новосибирском районе автомобиль «Субару», в котором находилось три человека, улетел в кювет.

«Коллеги, выехали с работы, мы практически за ними, разница минут 20. Они уже в кювете», — сообщил корреспонденту НГС в личной переписке коллега пострадавших.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области рассказали, что авария произошла в 22:10.

«Водитель "Субару" двигался по Пашинскому шоссе в направлении улицы Магистральной и в километре от Северного обхода совершил съезд с дороги и опрокидывание в кювет. Пострадали водитель и пассажир. Ещё один пассажир погиб», — пояснили в ведомстве.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства ДТП.

Если вы стали свидетелем этой аварии, присылайте нам информацию через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!

В минувший понедельник, 26 августа, 93-летний ветеран Великой Отечественной войны не справился с управлением и улетел в кювет на «Оке». Позже очевидцы рассказали, что он смог сам выбраться из машины.

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    Фото пользователя
    31 авг 2019 в 01:14

    Нам гэбилам не жалко, пусть все здохнут
    , если хоть одна противопутинская мразь брыкнится, мы всех убьем сволочей.

    Babrak
    31 авг 2019 в 01:10

    "сообщил корреспонденту НГС в личной переписке коллега пострадавших"
    Коллегу-то проверили на алкоголь? Ну куда там слетать.

    Фото пользователя
    31 авг 2019 в 01:17

    а кто не уйдёт от цепеё , будет гореть в печапеах, так хочет наш бог путин владимир владиморочив.