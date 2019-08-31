Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства аварии
Фото: архив НГС
Поздно вечером в пятницу, 30 августа, на Пашинском шоссе в Новосибирском районе автомобиль «Субару», в котором находилось три человека, улетел в кювет.
«Коллеги, выехали с работы, мы практически за ними, разница минут 20. Они уже в кювете», — сообщил корреспонденту НГС в личной переписке коллега пострадавших.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области рассказали, что авария произошла в 22:10.
«Водитель "Субару" двигался по Пашинскому шоссе в направлении улицы Магистральной и в километре от Северного обхода совершил съезд с дороги и опрокидывание в кювет. Пострадали водитель и пассажир. Ещё один пассажир погиб», — пояснили в ведомстве.
Сейчас полиция устанавливает обстоятельства ДТП.
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В минувший понедельник, 26 августа, 93-летний ветеран Великой Отечественной войны не справился с управлением и улетел в кювет на «Оке». Позже очевидцы рассказали, что он смог сам выбраться из машины.