Актёры вышли к зрителям на улицу Ленина с первобытным видом театра

Спектакль-сторителлинг «Истории великих людей» прошёл в рамках фестиваля уличных театров «Три вороны»
Фото: Валентин Копалов
Сегодня, 31 августа, перед кинотеатром «Победа» на уличной площадке S7 Air Lounge собралось около ста новосибирцев на необычный спектакль-сторителлинг «Первого театра» «Истории великих идей».
О спектакле корреспонденту НГС рассказала директор молодёжного драматического театра «Первый театр» Юлия Чурилова.
«Спектакль-сторителлинг — самый древний вид театра, можно назвать его даже первобытным. Это человек, который рассказывает историю. У нас это делают актёры. Спектакль просветительский и создан в сотрудничестве с Информационным центром по атомной энергии. <…> Актёры театра сами выбрали себе персонажей — великих учёных, кто лично им интересен и как-то их цепляет своей судьбой, своей личностью, какими-то своими необыкновенными открытиями», — сообщила Юлия Чурилова.
«Истории великих людей» — своеобразный сериал из девяти историй, которые могут идти на каждом показе в любом порядке в зависимости от аудитории и пространства. Истории о жизнях девяти учёных рассказаны простым разговорным языком. Среди героев рассказов — Никола Тесла, Мария Кюри, Чарльз Дарвин, Лиза Мейтнер и другие учёные с мировой известностью.
Спектакль-сторителлинг «Истории великих людей» показали бесплатно в рамках фестиваля уличных театров «Три вороны». Самое первое представление этого фестиваля «Неявные воздействия» прошло на нескольких улицах города и удивило многих прохожих, кто оказался случайным зрителем этого необычного театрального перформанса.