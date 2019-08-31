Актёры вышли к зрителям на улицу Ленина с первобытным видом театра

Сегодня, 31 августа, перед кинотеатром «Победа» на уличной площадке S7 Air Lounge собралось около ста новосибирцев на необычный спектакль-сторителлинг «Первого театра» «Истории великих идей».



О спектакле корреспонденту НГС рассказала директор молодёжного драматического театра «Первый театр» Юлия Чурилова.



«Спектакль-сторителлинг — самый древний вид театра, можно назвать его даже первобытным. Это человек, который рассказывает историю. У нас это делают актёры. Спектакль просветительский и создан в сотрудничестве с Информационным центром по атомной энергии. <…> Актёры театра сами выбрали себе персонажей — великих учёных, кто лично им интересен и как-то их цепляет своей судьбой, своей личностью, какими-то своими необыкновенными открытиями», — сообщила Юлия Чурилова.

