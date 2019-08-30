В деревне под Новосибирском ураган снёс крыши с нескольких домов и повалил деревья

Как сообщил в редакцию НГС читатель Алексей, ураган начался около двух часов назад и продлился 5–7 минут.

Сегодня вечером прошедший в Новосибирской области ураган сорвал с десятка домов в посёлке Березовка крыши и повалил деревья — жители разбирают завалы самостоятельно.

За 5 минут ветер сорвал крыши с нескольких зданий и повалил деревья по всему посёлку

«Ветер был ужасный, грохот стоял. Потом всё затихло. Мы вышли на улицу, прошлись — с двух домов крышу сорвало, с конторы, ещё с одного наполовину. Мы сейчас здесь разбираем, но звонят с других улиц уже — говорят, там такая же ситуация», — рассказал он.

Сейчас жители сами разбирают завалы во дворах

Алексей добавил, что сейчас им приходится самим разбирать завалы. «Пока по пострадавшим информации у нас нет. Света во всём посёлке нет», — добавил он.

Сегодня в МЧС предупреждали о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций из-за непогоды — обрывах линий электропередачи, срывах кровли зданий, падении плохо закреплённых конструкций.

«Ожидаются дожди, грозы, град, ветер 17–22 м/с, местами порывы 25–27 м/с», — говорится в предупреждении.