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Дороги и транспорт

В Дзержинском районе нашли светофор, который по ночам экономит зелёный

Мигающий жёлтым и горящий красным светофор ставит в тупик водителей

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По ночам светофор на Богаткова и Лежена светит только красным и жёлтым

Фото: Александр Ощепков

Жители Новосибирска обратили внимание на странно работающий светофор на перекрёстке улиц Бориса Богаткова и Адриена Лежена в Дзержинском районе — по ночам он светит только красным и мигает жёлтым.

Как сообщила корреспонденту НГС читательница, она обратила внимание на странный светофор вчера поздно вечером. 

«Было, наверное, где-то 23:40. Он горел секунд 20–30 красным одновременно на все четыре стороны, потом 10 раз мигал жёлтым и снова переключался на красный. Представляете, как это выглядит для водителя? То все четыре потока дружно тормозят на красный, то пытаются понять, ехать ли на жёлтый — ведь он же мигает, или подождать зелёный. Камер на перекрестке нет, только светомузыка и помятые заборчики», — рассказала она, прислав в редакцию видеозапись работы светофора.

Читательница подчеркнула, что светофоры на пересечении улицы Богаткова с улцами Кошурникова и Есенина той ночью работали нормально. 

В отделе организации дорожного движения главного управления благоустройства и озеленения мэрии Новосибирска сообщили, что подобный режим работы светофора, скорее всего, вызван неисправностью. 

«Светофор на перекрестке улиц Богаткова и Лежена планируется проверить и устранить неисправность в ближайшие сутки», — пообещали в мэрии.

В Новосибирске регулярно ломаются и перестают работать светофоры. 26 августа на перекрёстке улиц Ватутина и Немировича-Данченко в Кировском районе Новосибирска перестал работать светофор — из-за этого собралась глухая пробка от «МЕГИ».

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    Berkov
    30 авг 2019 в 21:12

    Через 3 года будем вспоминать об этом случае с теплотой и любовью, потому что через 3 года за этим светофором будет стоять погононоситель с камерой и выписывать штрафы на 15 000 деревянных за проезд на красный свет... Ну а чё? "закон есть закон"

    951
    30 авг 2019 в 21:17

    Всё нормально, на красный стоим, на мигающий жёлтый едем согласно знакам приоритета.

    Qwerty
    30 авг 2019 в 20:46

    Светофоров становится все больше. Надо экономить на диодах. Нужно отнестись с пониманием.