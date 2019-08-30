В Дзержинском районе нашли светофор, который по ночам экономит зелёный

По ночам светофор на Богаткова и Лежена светит только красным и жёлтым
Фото: Александр Ощепков
Жители Новосибирска обратили внимание на странно работающий светофор на перекрёстке улиц Бориса Богаткова и Адриена Лежена в Дзержинском районе — по ночам он светит только красным и мигает жёлтым.
Как сообщила корреспонденту НГС читательница, она обратила внимание на странный светофор вчера поздно вечером.
«Было, наверное, где-то 23:40. Он горел секунд 20–30 красным одновременно на все четыре стороны, потом 10 раз мигал жёлтым и снова переключался на красный. Представляете, как это выглядит для водителя? То все четыре потока дружно тормозят на красный, то пытаются понять, ехать ли на жёлтый — ведь он же мигает, или подождать зелёный. Камер на перекрестке нет, только светомузыка и помятые заборчики», — рассказала она, прислав в редакцию видеозапись работы светофора.
Читательница подчеркнула, что светофоры на пересечении улицы Богаткова с улцами Кошурникова и Есенина той ночью работали нормально.
В отделе организации дорожного движения главного управления благоустройства и озеленения мэрии Новосибирска сообщили, что подобный режим работы светофора, скорее всего, вызван неисправностью.
«Светофор на перекрестке улиц Богаткова и Лежена планируется проверить и устранить неисправность в ближайшие сутки», — пообещали в мэрии.
В Новосибирске регулярно ломаются и перестают работать светофоры. 26 августа на перекрёстке улиц Ватутина и Немировича-Данченко в Кировском районе Новосибирска перестал работать светофор — из-за этого собралась глухая пробка от «МЕГИ».