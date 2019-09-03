У новосибирцев отказываются принимать дешевые посылки. «Почта России» уверяет, что правила не меняли

Новосибирцы столкнулись с отказами сотрудников почтовых отделений принимать обычные посылки — на местах это объясняют новыми правилами. Одним из клиентов оказался журналист НГС: в 49-м почтовом отделении на Красном проспекте, 159 отказались принимать обычную посылку по России, сославшись на новую программу. Как объяснили корреспонденту НГС сотрудники почты, теперь отправитель должен самостоятельно зарегистрировать посылку на сайте почты, получить трек-номер, распечатать его и приклеить на коробку, после чего посылку примут в отделении связи. Этого можно не делать, но на почте тогда предлагают оформить отправление 1-м классом. Корреспонденту НГС оценили отправку в 430 рублей.

Судя по отзывам с «Флампа», с подобным нововведением новосибирцы сталкиваются в разных отделениях. «Ещё один сюрприз, который уже вошёл в систему в данном отделении — это отказ отправлять обычные посылки, ссылаясь на какое-то секретное внутреннее распоряжение, которое противоречит общему регламенту «Почты России» и ознакомиться с которым клиент не имеет права», — пишет на «Флампе» посетитель того же 49-го отделения. «Решила отправить обыкновенную посылку в этом отделении, посмотрела дома на сайте цену отправки — 256 рублей, — но в отделении оператор выставила цену 304 рубля. На мой вопрос: "Почему так дорого, цена на сайте меньше!" оператор ответила: "Нам запретили отправлять обыкновенные посылки, только 1 класса"», — написала посетительница 10-го отделения связи. Аналогичный отказ описал и клиент 54-го почтового отделения. В УФПС Новосибирской области заявили, что сотрудники почтовых отделений были неправы, отказавшись отправить посылку более дешёвым способом.

«С сотрудниками отделения проведена разъяснительная беседа и дополнительный инструктаж о соблюдении правил оказания почтовых услуг. <…> Клиент может оформить отправку простой посылки как в любом отделении почтовой связи, так и самостоятельно на сайте pochta.ru. …> Ускорить отправку посылок в отделении почтовой связи можно при использовании клиентом упрощённых сервисов: предзаполненная посылка и предоплаченная посылка. Предзаполненная посылка: клиент регистрируется на сайте pochta.ru, заполняет адресные данные отправителя и получателя, после чего получает уже готовый бланк с трек-номером, который необходимо распечатать и приклеить к посылке. В отделении оператор отсканирует трек-номер, и вся информация появится в системе. Оператору останется только взвесить посылку и принять оплату», — сообщили корреспонденту НГС в УФПС Новосибирской области.

