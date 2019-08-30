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В Новосибирской области объявлено экстренное предупреждение: идут грозы с порывистым ветром

Региональное МЧС предупредило о резком ухудшении погоды

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По данным спасателей, погода испортится в ближайший час

Фото: Александр Ощепков / НГС

Новосибирские спасатели со ссылкой на синоптиков выпустили экстренное предупреждение — в самое ближайшее время в Новосибирской области ожидается резкое ухудшение погоды.

«Ожидаются дожди, грозы, град, ветер 17–22 м/с, местами порывы 25–27 м/с», — говорится в предупреждении.

В МЧС предупредили о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций из-за непогоды — обрывах линий электропередач, срывах кровли зданий, падении плохо закреплённых конструкций.

«При сильном дожде, грозе, ливне и выпадении осадков в виде града по возможности оставайтесь в помещении. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра!» — напомнили в ведомстве.

Если вы попали в беду — обращайтесь по телефону 112 или 101. Также в Главном управлении МЧС России по Новосибирской области круглосуточно работает телефон доверия по телефону 239–99–99.

Если у вас есть фото или видео последствий непогоды, присылайте их в наш WhatsApp по номеру 8–923–157–00–00.

Синоптики сегодня рассказали также о погоде в День знаний и на начало сентября — в город придут дожди и заморозки до -1.

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    КОММЕНТАРИИ (19)

    Крик
    30 авг 2019 в 18:45

    Предупредило, блин. Ещё бы завтра ‘предупредили’. А то предупреждают, когда за окном уже деревья до земли гнёт.

    Фото пользователя
    30 авг 2019 в 18:44

    Мне вообще по барабану. Селфи и прочие бредовые фото на фоне грозы делать не собираюсь.

    30 авг 2019 в 18:56

    новая мода, предупредили а дальше хоть трава не расти.надо предупредить что жить опасно и все.