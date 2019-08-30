В Новосибирской области объявлено экстренное предупреждение: идут грозы с порывистым ветром

«При сильном дожде, грозе, ливне и выпадении осадков в виде града по возможности оставайтесь в помещении. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра!» — напомнили в ведомстве.

Новосибирские спасатели со ссылкой на синоптиков выпустили экстренное предупреждение — в самое ближайшее время в Новосибирской области ожидается резкое ухудшение погоды.

Если вы попали в беду — обращайтесь по телефону 112 или 101. Также в Главном управлении МЧС России по Новосибирской области круглосуточно работает телефон доверия по телефону 239–99–99.

Если у вас есть фото или видео последствий непогоды, присылайте их в наш WhatsApp по номеру 8–923–157–00–00.

Синоптики сегодня рассказали также о погоде в День знаний и на начало сентября — в город придут дожди и заморозки до -1.

