Сибиряк исполнил мечту 11-летнего инвалида-чемпиона и свозил его посмотреть на белых медведей

«В основном потратили деньги на дорогу, какие-то мелкие аттракционы, а вход в зоопарке для детей с ограниченными возможностями вообще бесплатный. Тут цель не показать, что мы такие молодцы — тратим кучу денег. Посыл такой — каждый может потратить тысячу рублей и сделать кого-то счастливей <...> Это не в ущерб себе. Скорее всего, больше от этого получаем, потому что становится добрее и лучше», — рассказал корреспонденту НГС Василий Усольцев.

Друзья помогают Василию монтировать видео и находить детей. Все расходы Василий берёт на себя и тратит только свои личные средства.

Для мамы Артёма новость о том, что кто-то хочет исполнить мечту её сына, стала большой неожиданностью.

«Мне когда позвонили, я тоже сначала очень удивилась и даже как-то не поверила. Как так? И мне сказали, что да, действительно, есть люди, которые хотят помогать, исполнять мечты таких особенных деток. Конечно, порадовались <...> Артём мне начал говорить [про желание съездить в зоопарк] примерно год назад, как увидел по телевизору белых медведей. Всё время мне говорил: "Я хочу посмотреть белых мишек". А ближайший зоопарк в Новосибирске. Самим поехать туда не получалось», — рассказала корреспонденту НГС мама мальчика Ирина Зиновьева.

Зиновьевой было намного спокойнее и комфортнее съездить с сыном в сопровождении. Одна ехать с ним более 300 километров от Белово до Новосибирска она просто боялась.

«Впечатлений море. Он наконец-то увидел то, что хотел, и такое обилие животных. Конечно, от дороги устал, но впечатления очень положительные», — добавила мама 11-летнего спортсмена.