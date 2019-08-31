Новосибирцы вышли с плакатами против шапито на парковке МЕГИ и написали письмо в шведский офис IKEA

Новосибирские зоозащитники собрались на парковке «МЕГИ» с красными плакатами, чтобы выразить протест против передвижного цирка, который откроется перед торговым центром в конце сентября. Активисты также написали письмо в шведский офис IKEA. «МЕГА, убери этот цирк, ИКЕА, убери этот цирк», — заявили участники акции на пикете и записали обращения на видео. Плакаты для акции они сделали в стиле фильма «Три билборда на границе Эббинга и Миссури». На первом плакате написано выражение «Мы стремимся оказывать положительное воздействие на людей и планету», на втором — «Новосибирск-2019. Цирк-шапито = ИКЕА», на третьем «ИКЕА, как же так?»

«Ареал обитания дикого животного (в частности леопарда, который есть в этом цирке) — это десятки километров, — выразила свою позицию зоозащитница София Осоченко. — Здесь всю жизнь, от рождения и до смерти он будет существовать на территории клетки 5 на 5 или 10 на 10 метров. Да, существуют тюрьмы, в которых людей мучают, убивают, морят голодом. А есть тюрьмы, в которых к людям относятся уважительно. Возникает вопрос: вы лично в какую из тюрем готовы отправиться сегодня?»



Активисты записали видеообращения с призывом убрать цирк Фото: Елизавета Бражник

По словам организаторов митинга, они написали обращение в шведский офис IKEA. Также планируют обращаться в IKEA других стран, чтобы добиться отмены цирка. «Ответ заключался примерно в том, что в России это франшиза — нужно разбираться с головным офисом», — рассказала одна из организаторов Елизавета Бражник.

В новосибирском офисе компании IKEA сообщили, что разрешение на работу цирка дал торговый центр «МЕГА», поэтому все вопросы по этому поводу нужно адресовать им. «Принимая решение о размещении цирка на территории "МЕГИ", мы, в первую очередь, учитываем запросы наших гостей, посетителей торгового центра, — объяснил решение о гастролях цирка на территории парковки руководитель отдела маркетинга "МЕГИ" в Новосибирске Иван Баталов, — Как вы знаете, в "МЕГУ" приходят семьи с детьми различного возраста, для которых посещение цирка и подобных мероприятий — это достаточно яркие эмоции. И они в целом ожидают подобного перформанса в торговых центрах. И в ответ на эти пожелания наших посетителей, которые приходили неоднократно в течение многих лет, мы разместили цирк «Золотой дракон» на нашей территории».

Он уточнил, что администрация цирка готова провести экскурсию, где покажут, как работают с животными, в каких условиях они содержатся. В свою очередь, представители цирка «Золотой дракон», который будет выступать на парковке торгового центра, также пригласили желающих посмотреть на условия, в которых живут животные. «Мы работаем согласно закону Российской Федерации. Мы ничего не нарушаем. Нет статьи, нет закона такого, который запрещает циркам использовать животных, — объяснила НГС организатор гастролей цирка «Золотой дракон» Юлия Бойченко. — В России в каждом областном городе есть стационарные цирки. В том числе и в Новосибирске». По её словам, животные, которые работают в цирке, уже родились в неволе. «Мы их не брали с воли, из дикой природы. Это из зоопарков, это из питомников. Эти животные никогда не охотились на свободе. Они просто не выживут на воле, — рассказала Бойченко. — Не надо все цирки грести под одну гребёнку. У нас хорошая репутация, мы не первый год работаем».

По мнению представителя цирка, даже если примут закон о запрете цирков, животных некуда будет деть. «Мы платим налоги, платим за аренду месторасположения, отчисляем в налоговую деньги за билеты, мы ничего не нарушаем, мы предприниматели. Если будут дальше нападки, мы будем подавать в суд на тех, кто нам срывает гастроли», — отметила представитель цирка.

Цирк шапито до конца октября планирует выступать на парковке МЕГИ Фото: Елизавета Бражник