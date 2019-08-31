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Новосибирцы вышли с плакатами против шапито на парковке МЕГИ и написали письмо в шведский офис IKEA

Их возмутил сам факт работы передвижного цирка, в котором работают десятки диких животных

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Акция прошла сегодня утром на парковке торгового центра

Фото: Елизавета Бражник

Новосибирские зоозащитники собрались на парковке «МЕГИ» с красными плакатами, чтобы выразить протест против передвижного цирка, который откроется перед торговым центром в конце сентября. Активисты также написали письмо в шведский офис IKEA. 

«МЕГА, убери этот цирк, ИКЕА, убери этот цирк», — заявили участники акции на пикете и записали обращения на видео. Плакаты для акции они сделали в стиле фильма «Три билборда на границе Эббинга и Миссури». 

На первом плакате написано выражение «Мы стремимся оказывать положительное воздействие на людей и планету», на втором — «Новосибирск-2019. Цирк-шапито = ИКЕА», на третьем «ИКЕА, как же так?»

«Ареал обитания дикого животного (в частности леопарда, который есть в этом цирке) — это десятки километров, — выразила свою позицию зоозащитница София Осоченко. — Здесь всю жизнь, от рождения и до смерти он будет существовать на территории клетки 5 на 5 или 10 на 10 метров. Да, существуют тюрьмы, в которых людей мучают, убивают, морят голодом. А есть тюрьмы, в которых к людям относятся уважительно. Возникает вопрос: вы лично в какую из тюрем готовы отправиться сегодня?»

Активисты записали видеообращения с призывом убрать цирк&nbsp;

Активисты записали видеообращения с призывом убрать цирк 

По словам организаторов митинга, они написали обращение в шведский офис IKEA. Также планируют обращаться в IKEA других стран, чтобы добиться отмены цирка. 

«Ответ заключался примерно в том, что в России это франшиза — нужно разбираться с головным офисом», — рассказала одна из организаторов Елизавета Бражник. 

В новосибирском офисе компании IKEA сообщили, что разрешение на работу цирка дал торговый центр «МЕГА», поэтому все вопросы по этому поводу нужно адресовать им. 

«Принимая решение о размещении цирка на территории "МЕГИ", мы, в первую очередь, учитываем запросы наших гостей, посетителей торгового центра, — объяснил решение о гастролях цирка на территории парковки руководитель отдела маркетинга "МЕГИ" в Новосибирске Иван Баталов, — Как вы знаете, в "МЕГУ" приходят семьи с детьми различного возраста, для которых посещение цирка и подобных мероприятий — это достаточно яркие эмоции. И они в целом ожидают подобного перформанса в торговых центрах. И в ответ на эти пожелания наших посетителей, которые приходили неоднократно в течение многих лет, мы разместили цирк «Золотой дракон» на нашей территории». 

Он уточнил, что администрация цирка готова провести экскурсию, где покажут, как работают с животными, в каких условиях они содержатся. 

В свою очередь, представители цирка «Золотой дракон», который будет выступать на парковке торгового центра, также пригласили желающих посмотреть на условия, в которых живут животные. 

«Мы работаем согласно закону Российской Федерации. Мы ничего не нарушаем. Нет статьи, нет закона такого, который запрещает циркам использовать животных, — объяснила НГС организатор гастролей цирка «Золотой дракон» Юлия Бойченко. — В России в каждом областном городе есть стационарные цирки. В том числе и в Новосибирске».

По её словам, животные, которые работают в цирке, уже родились в неволе. 

«Мы их не брали с воли, из дикой природы. Это из зоопарков, это из питомников. Эти животные никогда не охотились на свободе. Они просто не выживут на воле, — рассказала Бойченко. — Не надо все цирки грести под одну гребёнку. У нас хорошая репутация, мы не первый год работаем». 

По мнению представителя цирка, даже если примут закон о запрете цирков, животных некуда будет деть. 

«Мы платим налоги, платим за аренду месторасположения, отчисляем в налоговую деньги за билеты, мы ничего не нарушаем, мы предприниматели. Если будут дальше нападки, мы будем подавать в суд на тех, кто нам срывает гастроли», — отметила представитель цирка. 

Цирк шапито до конца октября планирует выступать на парковке МЕГИ

Цирк шапито до конца октября планирует выступать на парковке МЕГИ

Гастроли цирка шапито «Золотой дракон» пройдут на парковке перед ТЦ «МЕГА» с 20 сентября по 27 октября. Кроме номеров гимнастов и акробатов в программе цирка шапито «Золотой дракон» заявлено выступление 60 дрессированных животных, в том числе персидских леопардов, пантер, а также бенгальских кошек, пони, лам и обезьян.

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    КОММЕНТАРИИ (21)

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    31 авг 2019 в 13:45

    Ну животным то диким от пикета легче не станет. А кто не любит цирки, нечего туда ходить, это будет лучше

    Дедушка
    31 авг 2019 в 13:49

    Я тысячу раз говорил, что у бабы должна быть дача, огород и кухня и церковь. Надо чтобы у неё было пятеро детей и она не имела времени на то что бы бесы пробрались в её голову. Иначе они начинаю чёрти что вытворять.
    Мужики! Займите своих бабёнок делом.

    31 авг 2019 в 13:49

    Девицы нашли хороший пиарный ход, осталось только им раздеться и о них заговорит вся западная "демократия", их самих пригласят показываться вместо животных на аренах