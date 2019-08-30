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Криминал

Полиция ищет автора оскорбительной надписи про Путина в Бердске

Оставившему надпись грозит штраф до 100 тысяч рублей или 15 суток ареста

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Надпись появилась накануне в Бердске перед городской администрацией

Фото: google.com/maps

Полиция Новосибирской области начала поиск человека, который написал оскорбляющую президента России Владимира Путина надпись перед зданием городской администрации в Бердске.

Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, в данный момент полиция опрашивает свидетелей.

«Поступило сообщение в полицию о [появившейся в Бердске] оскорбительной надписи. Полиция в настоящий момент проводит проверку. Устанавливается лицо, совершившее противоправное действие», — коротко заявили в полиции.

Надпись появилась в городском парке Бердска, неподалёку от городской администрации на скейтбордной площадке. В полиции не уточнили, что именно было написано на площадке. В администрации Бердска корреспонденту НГС не смогли оперативно прокомментировать инцидент, но подтвердили, что знают о появившейся надписи. 

В апреле ярославский портал 76.RU (входит в Сеть городских порталов, как и наш сайт) заблокировали по требованию Роскомнадзора — без всяких уведомлений и предупреждений. Это произошло из-за заметки, где было сказано об оскорбительной надписи рядом со словом «Путин». Главный редактор 76.RU подробно рассказала, как столкнулась с законом о неуважении к власти.

В марте Владимир Путин подписал два закона — о фейковых новостях и неуважении к власти. Согласно последнему, Роскомнадзору позволили блокировать информацию, которая содержит неуважение к обществу, государству, государственным символам, конституции и органам власти.

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    КОММЕНТАРИИ (99)

    vbn
    30 авг 2019 в 17:37

    Попробуй найди - это 146 млн россиян могли написать.

    Фото пользователя
    30 авг 2019 в 17:36

    Так это кто угодно может быть. Абсолютно любой россиянин. Как они его собираются искать?

    Фото пользователя
    30 авг 2019 в 17:40

    Опять про сказочного напомнили народу?