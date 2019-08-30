Полиция ищет автора оскорбительной надписи про Путина в Бердске

«Поступило сообщение в полицию о [появившейся в Бердске] оскорбительной надписи. Полиция в настоящий момент проводит проверку. Устанавливается лицо, совершившее противоправное действие», — коротко заявили в полиции.

Надпись появилась в городском парке Бердска, неподалёку от городской администрации на скейтбордной площадке. В полиции не уточнили, что именно было написано на площадке. В администрации Бердска корреспонденту НГС не смогли оперативно прокомментировать инцидент, но подтвердили, что знают о появившейся надписи.

В апреле ярославский портал 76.RU (входит в Сеть городских порталов, как и наш сайт) заблокировали по требованию Роскомнадзора — без всяких уведомлений и предупреждений. Это произошло из-за заметки, где было сказано об оскорбительной надписи рядом со словом «Путин». Главный редактор 76.RU подробно рассказала, как столкнулась с законом о неуважении к власти.

В марте Владимир Путин подписал два закона — о фейковых новостях и неуважении к власти. Согласно последнему, Роскомнадзору позволили блокировать информацию, которая содержит неуважение к обществу, государству, государственным символам, конституции и органам власти.