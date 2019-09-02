Улицы в центре Новосибирска перекроют ради полумарафона Раевича

Полумарафон памяти Александра Раевича пройдёт в Новосибирске в 22-й раз

В субботу, 7 сентября, в Новосибирске пройдет Сибирский фестиваль бега — для проведения полумарафона памяти Александра Раевича центр города закроют для транспорта. Как следует из сообщения пресс-центра мэрии Новосибирска, проезд в центре города будет закрыт с 7:00 до 18:00. Основные ограничения коснутся Красного проспекта: его перекроют от Гоголя до Советской, то есть до собора Александра Невского. Кроме того, под перекрытие попадут некоторые улицы рядом с Красным проспектом. Нельзя будет проехать:

– по участку улицы Ядринцевской от Мичурина до Красного проспекта;

– по участку улицы Депутатской от Серебренниковской до Красного проспекта;

– по участку Вокзальной магистрали от проспекта Димитрова до Советской;

– по участку улицы Орджоникидзе от Советской до Мичурина;

– по участку улицы Ленина от Советской до площади имени Ленина;

– по участку улицы Щетинкина от Красного проспекта до Серебренниковской;

– по участку улицы Максима Горького от Советской до Серебренниковской;

– по участку улицы Чаплыгина от Советской до Красного проспекта; – по участку улицы Октябрьской от Советской до Серебренниковской;

– по участку улицы Коммунистической от Советской до Серебренниковской;

– по участку улицы Свердлова от Советской до Серебренниковской;

– по участку улицы Сибревкома от Серебренниковской до Красного проспекта;

– по участку улицы Спартака от Советской до Красного проспекта;

– по участку улицы Каинской от Серебренниковской до Красного проспекта.

Также ради спортивного праздника закроют улицу Кирова от Восхода до Каменской и всю Октябрьскую магистраль.

Водителям придётся объезжать перекрытые улицы Фото: Евгения Бикунова / «Яндекс.Карты»

Под запрет попадёт парковка на площади Ленина возле дома № 25 на Красном проспекте. Оставить машину в этом месте нельзя будет с 00:10 5 сентября до 23:55 7 сентября. Также в день проведения забега с 00:00 до 19:00 водителям запретят парковаться на всём участке Красного проспекта от Фрунзе до Советской, на участке Вокзальной магистрали от проспекта Димитрова до Советской и на участке Орджоникидзе от Советской до Красного проспекта.

Из-за проведения полумарафона на площади Ленина нельзя будет парковаться почти двое суток Фото: Евгения Бикунова / «Яндекс.Карты»