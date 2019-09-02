Улицы в центре Новосибирска перекроют ради полумарафона Раевича

Полумарафон памяти Александра Раевича пройдёт в Новосибирске в 22-й раз
Фото: архив НГС
В субботу, 7 сентября, в Новосибирске пройдет Сибирский фестиваль бега — для проведения полумарафона памяти Александра Раевича центр города закроют для транспорта.
Как следует из сообщения пресс-центра мэрии Новосибирска, проезд в центре города будет закрыт с 7:00 до 18:00. Основные ограничения коснутся Красного проспекта: его перекроют от Гоголя до Советской, то есть до собора Александра Невского.
Кроме того, под перекрытие попадут некоторые улицы рядом с Красным проспектом. Нельзя будет проехать:
– по участку улицы Ядринцевской от Мичурина до Красного проспекта;
– по участку улицы Депутатской от Серебренниковской до Красного проспекта;
– по участку Вокзальной магистрали от проспекта Димитрова до Советской;
– по участку улицы Орджоникидзе от Советской до Мичурина;
– по участку улицы Ленина от Советской до площади имени Ленина;
– по участку улицы Щетинкина от Красного проспекта до Серебренниковской;
– по участку улицы Максима Горького от Советской до Серебренниковской;
– по участку улицы Чаплыгина от Советской до Красного проспекта;
– по участку улицы Октябрьской от Советской до Серебренниковской;
– по участку улицы Коммунистической от Советской до Серебренниковской;
– по участку улицы Свердлова от Советской до Серебренниковской;
– по участку улицы Сибревкома от Серебренниковской до Красного проспекта;
– по участку улицы Спартака от Советской до Красного проспекта;
– по участку улицы Каинской от Серебренниковской до Красного проспекта.
Также ради спортивного праздника закроют улицу Кирова от Восхода до Каменской и всю Октябрьскую магистраль.
Под запрет попадёт парковка на площади Ленина возле дома
А сразу после спортивного праздника в городе начнётся Парад российского студенчества, во время которого центр города также будет закрыт для проезда.
В прошлом году во время полумарафона Раевича погода в Новосибирске была достаточно холодной. Но это не помешало некоторым девушкам выйти на дистанцию в коротких шортах и топиках к радости мужской части зрителей. НГС составил подборку из десяти фотографий с самыми красивыми участницами предыдущего полумарафона.