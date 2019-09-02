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Дороги и транспорт

Улицы в центре Новосибирска перекроют ради полумарафона Раевича

В первую субботу сентября водителей потеснят с дорог ради массового спортивного праздника

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Полумарафон памяти Александра Раевича пройдёт в Новосибирске в 22-й раз

Фото: архив НГС

В субботу, 7 сентября, в Новосибирске пройдет Сибирский фестиваль бега — для проведения полумарафона памяти Александра Раевича центр города закроют для транспорта.

Как следует из сообщения пресс-центра мэрии Новосибирска, проезд в центре города будет закрыт с 7:00 до 18:00. Основные ограничения коснутся Красного проспекта: его перекроют от Гоголя до Советской, то есть до собора Александра Невского. 

Кроме того, под перекрытие попадут некоторые улицы рядом с Красным проспектом. Нельзя будет проехать:

– по участку улицы Ядринцевской от Мичурина до Красного проспекта;

– по участку улицы Депутатской от Серебренниковской до Красного проспекта;

– по участку Вокзальной магистрали от проспекта Димитрова до Советской;

– по участку улицы Орджоникидзе от Советской до Мичурина;

– по участку улицы Ленина от Советской до площади имени Ленина;

– по участку улицы Щетинкина от Красного проспекта до Серебренниковской;

– по участку улицы Максима Горького от Советской до Серебренниковской;

– по участку улицы Чаплыгина от Советской до Красного проспекта;

– по участку улицы Октябрьской от Советской до Серебренниковской;

– по участку улицы Коммунистической от Советской до Серебренниковской;

– по участку улицы Свердлова от Советской до Серебренниковской;

– по участку улицы Сибревкома от Серебренниковской до Красного проспекта;

– по участку улицы Спартака от Советской до Красного проспекта;

– по участку улицы Каинской от Серебренниковской до Красного проспекта.

Также ради спортивного праздника закроют улицу Кирова от Восхода до Каменской и всю Октябрьскую магистраль.

Водителям придётся объезжать перекрытые улицы

Водителям придётся объезжать перекрытые улицы

Под запрет попадёт парковка на площади Ленина возле дома № 25 на Красном проспекте. Оставить машину в этом месте нельзя будет с 00:10 5 сентября до 23:55 7 сентября. Также в день проведения забега с 00:00 до 19:00 водителям запретят парковаться на всём участке Красного проспекта от Фрунзе до Советской, на участке Вокзальной магистрали от проспекта Димитрова до Советской и на участке Орджоникидзе от Советской до Красного проспекта.

Из-за проведения полумарафона на площади Ленина нельзя будет парковаться почти двое суток

Из-за проведения полумарафона на площади Ленина нельзя будет парковаться почти двое суток

А сразу после спортивного праздника в городе начнётся Парад российского студенчества, во время которого центр города также будет закрыт для проезда

В прошлом году во время полумарафона Раевича погода в Новосибирске была достаточно холодной. Но это не помешало некоторым девушкам выйти на дистанцию в коротких шортах и топиках к радости мужской части зрителей. НГС составил подборку из десяти фотографий с самыми красивыми участницами предыдущего полумарафона.

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полумарафон Раевичаспортперекрытия дорог

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    КОММЕНТАРИИ (20)

    Фото пользователя
    2 сен 2019 в 07:33

    Это называется-почти наглухо закрыть весь центр и подъезды к нему и это в выходной, а их всего два.Водителям останется курсировать по Бугринке.Держись, МЕГА.

    Из погреба
    2 сен 2019 в 07:33

    Что побегать им больше негде? Есть же в городе Заельцовский парк, стадионы "Спартак" и "Сибсельмаш". Сейчас прекрасный парк на Горской превратили в строй и спортплощадку. На финансирование тратятся итак огромные средства, но им всё мало! Надо ещё людям нагадить, кто работает в субботу. Лишить денег и заработка, перекрыв улицы и проезды на работу!

    Фото пользователя
    2 сен 2019 в 07:34

    ничего страшного,половина водителей будет в каматозе после пятницы)