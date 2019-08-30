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Криминал

Начальника новосибирской колонии строгого режима посадили в СИЗО

Суд избрал меру пресечения для подозреваемого в мошенничестве Артёма Евсеенко

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Следователи считают, что начальник ИК-2 взял 1,3 миллиона рублей за обещание предоставить привилегии для заключённого, который отбывает наказание в другой колонии

Фото: Александр Ощепков, Татьяна Фатеева / НГС

Кировский районный суд Новосибирска отправил в СИЗО начальника исправительной колонии № 2 Артёма Евсеенко, которого задержали по подозрению в мошенничестве.

«Постановлением Кировского районного суда города Новосибирска от 30 августа 2019 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Евсеенко А.А., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ», — сообщается на сайте суда.

Накануне в Следственном управлении СК России по Новосибирской области сообщили, что вечером 28 августа 43-летний сотрудник исправительной колонии № 2 получил в машине на территории Кировского района 1,3 миллиона рублей за то, что обеспечит осуждённому из другой колонии благоприятные условия и условно-досрочное освобождение. Следователи возбудили в отношении сотрудника ФСИН уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По информации источника НГС, начальника исправительной колонии Артёма Евсеенко задержали во дворе его дома на Виктора Уса.

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    КОММЕНТАРИИ (6)

    30 авг 2019 в 16:55

    Для него ничего не поменялось. Просто свой рабочий кабинет в соседнее помещение перенёс.

    Худой
    30 авг 2019 в 16:57

    Наверняка хотел своих любовниц по дорогим баням таскать и дарить им подарочки. Хотел кормить девок молодых дорогими стейками и поить изысканым пойлом. Хотел удивить баб шириной размаха.

    Худой
    30 авг 2019 в 16:54

    Хотел быть всех умнее и всех богаче. Хотел пользоваться айфоном и ездить на дачу на дорогой машине, за счёт других людей хотел жить мерзавец.