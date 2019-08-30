Начальника новосибирской колонии строгого режима посадили в СИЗО

Кировский районный суд Новосибирска отправил в СИЗО начальника исправительной колонии № 2 Артёма Евсеенко, которого задержали по подозрению в мошенничестве.



«Постановлением Кировского районного суда города Новосибирска от 30 августа 2019 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Евсеенко А.А., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ», — сообщается на сайте суда.

