Начальника новосибирской колонии строгого режима посадили в СИЗО

Следователи считают, что начальник ИК-2 взял 1,3 миллиона рублей за обещание предоставить привилегии для заключённого, который отбывает наказание в другой колонии
Фото: Александр Ощепков, Татьяна Фатеева / НГС
Кировский районный суд Новосибирска отправил в СИЗО начальника исправительной колонии
«Постановлением Кировского районного суда города Новосибирска от 30 августа 2019 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Евсеенко А.А., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ», — сообщается на сайте суда.
Накануне в Следственном управлении СК России по Новосибирской области сообщили, что вечером 28 августа 43-летний сотрудник исправительной колонии
По информации источника НГС, начальника исправительной колонии Артёма Евсеенко задержали во дворе его дома на Виктора Уса.