Сибиряк приготовил на Алтае сок из кошачьего хвоста

«Я некоторое время назад у себя на экспериментальном участке на Алтае посадил амарант. И вот в этом году появился первый большой урожай. <…> Я всегда советовал людям его высушивать и заваривать. Это же иммуномодулятор мощнейший, в котором много клетчатки. И используется там всё: и стебли, и цветы, и корни. И вот один из этих людей поленился растение резать, а прогнал через мясорубку. И потом мне говорит, мол, знаешь, сколько из него сока выходит!» — рассказал корреспонденту НГС Борис Леонтович.

Баскетбольный тренер и массажист Борис Леонтович, увлекающийся лечебными травами, приготовил сок из амаранта — растения, которое в народе называют кошачьим или лисьим хвостом.

Участок Леонтовича, где он пробует выращивать травы и злаковые, находится в Усть-Коксинском районе Республики Алтай недалеко от Мультинских озёр. Четырьмя видами амаранта новосибирец засеял около 4 соток. Чистый сок этого растения на вкус травянистый, заметил Леонтович, а по запаху напоминает горох. Итоговый напиток готовится из сока растения и мёда.



Амарант — однолетнее травянистое растение с мелкими цветками. Является древнейшей зерновой культурой. Известен как щирица, бархатник, кошачий или лисий хвост. В некоторых странах считается сельскохозяйственным растением. В восточноазиатских странах популярен как зерновая и овощная культура. В народной медицине применяется в качестве биологически активного вещества: как противоопухолевый препарат, против грибковых заболеваний кожи, герпеса, экземы, псориаза, воспалительных процессов мочеполовой системы, хронической язвы желудка, диабета, ожирения, атеросклероза, гипертонии и других заболеваний. Обладает кроветворным действием.



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