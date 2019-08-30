Мэрия Новосибирска насчитала десятки опасных долгостроев, куда легко попасть посторонним

«За период с июня по август 2019-го специалистами администрации округа совместно с представителями архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска, инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области, районными прокуратурами неоднократно проведены осмотры 36 строительных площадок, земельных участков с объектами незавершенного строительства (долгострои) на предмет соблюдения требований по обеспечению безопасности», — сообщили в пресс-центре мэрии об итогах проверок в Центральном округе. В итоге на 5 площадках решили поставить охрану, на одной до 1 октября повесят видеокамеру.

В Дзержинском районе проверили пять площадок. «На строительной площадке по ул. Есенина (14) расположен незавершённый строительством объект капитального строительства, доступ на территорию не ограничен, охрана отсутствует, — сообщили в мэрии. — В целях предупреждения несанкционированного доступа посторонних лиц на данный объект специалистами администрации установлены сигнальные ленты с предупредительными табличками "Внимание, опасная зона. Проход запрещен"».

В администрации Калининского района, как рассказали в мэрии, работают над графической картой района, где будут отмечены долгострои. Кроме того, по территории района проводят рейды активистов Совета отцов, которые ищут опасные для подростков объекты.

По информации мэрии, на территории Первомайского района заброшенные объекты капитального строительства отсутствуют. В Советском районе 16 заброшенных стройплощадок. «По результатам осмотра были выявлены нарушения на 13 площадках, а именно: отсутствовали ограждения и охрана (5 площадок), частично отсутствовало ограждение (7 площадок), отсутствовало ограждение со стороны фасада (1 площадка), — подсчитали в администрации района. — В настоящее время восстановлено ограждение на 2 площадках, на 2 объектах закрыты проемы, 1 объект находится в стадии выполнения».