Мэрия Новосибирска насчитала десятки опасных долгостроев, куда легко попасть посторонним

Проверку долгостроев городские власти начали после гибели ребёнка на Волховской
Фото: Екатерина Калиневич
Мэрия Новосибирска подсчитала количество заброшенных строек, куда открыт доступ для посторонних, — в городе десятки опасных площадок.
По информации мэрии, проверки шли в каждом из 10 районов Новосибирска.
«За период с июня по август 2019-го специалистами администрации округа совместно с представителями архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска, инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области, районными прокуратурами неоднократно проведены осмотры 36 строительных площадок, земельных участков с объектами незавершенного строительства (долгострои) на предмет соблюдения требований по обеспечению безопасности», — сообщили в пресс-центре мэрии об итогах проверок в Центральном округе. В итоге на 5 площадках решили поставить охрану, на одной до 1 октября повесят видеокамеру.
В Дзержинском районе проверили пять площадок. «На строительной площадке по ул. Есенина (14) расположен незавершённый строительством объект капитального строительства, доступ на территорию не ограничен, охрана отсутствует, — сообщили в мэрии. — В целях предупреждения несанкционированного доступа посторонних лиц на данный объект специалистами администрации установлены сигнальные ленты с предупредительными табличками "Внимание, опасная зона. Проход запрещен"».
В администрации Калининского района, как рассказали в мэрии, работают над графической картой района, где будут отмечены долгострои. Кроме того, по территории района проводят рейды активистов Совета отцов, которые ищут опасные для подростков объекты.
По информации мэрии, на территории Первомайского района заброшенные объекты капитального строительства отсутствуют. В Советском районе 16 заброшенных стройплощадок. «По результатам осмотра были выявлены нарушения на 13 площадках, а именно: отсутствовали ограждения и охрана (5 площадок), частично отсутствовало ограждение (7 площадок), отсутствовало ограждение со стороны фасада (1 площадка), — подсчитали в администрации района. — В настоящее время восстановлено ограждение на 2 площадках, на 2 объектах закрыты проемы, 1 объект находится в стадии выполнения».
В Кировском районе контролируют 15 заброшенных строек. Летом за отсутствие ограждений на долгостроях наказали 5 компаний. Администрация Ленинского района проверила 35 стройплощадок, нарушения нашлись на 23 из них.
Один из опасных объектов — долгострой на Волховской. Несчастный случай здесь произошёл 28 мая: девочка и двое мальчиков прошли на территорию заброшенной стройки на Волховской, 33А. Дети поднялись на третий этаж, откуда девочка упала и скончалась от полученных травм. За несколько дней до этого читатель НГС прислал в редакцию видеоролик, на котором дети играют на 16-м этаже долгостроя. После этого прокурор Кировского района потребовал закрыть доступ к недостроенным объектам на улице Зорге. В июне власти сообщили, что начали закрывать заброшенные стройки по всему городу, чтобы предотвратить несчастные случаи.
Детей на Волховской очевидцы видели и в августе — на месте гибели девочки продолжают играть дети. «По результатам осмотра строительной площадки по ул. Волховской, 33А с периодичностью два раза в месяц администрацией района ведется работа с застройщиком ООО "Завод строительных материалов 7" о необходимости закрытия доступа на объект, дополнительно предложено вывесить на ограждении табличку "Опасная зона. Вход запрещен"», — ответили в мэрии на запрос НГС, отправленный 18 августа.