Бантики намокнут: какой будет погода 2 сентября в Новосибирске

Синоптики рассказали о погоде в День знаний и на начало сентября — в город придут дожди и заморозки до -1.

Как рассказали НГС в центре погоды «Фобос», тёплая и даже жаркая погода на уровне +23...+25 градусов в Новосибирске сохранится ровно до конца лета — уже к 1 сентября в город придёт настоящая осень. Она затронет городские торжественные линейки, которые перенесли на понедельник, 2 сентября.

«В воскресенье температура воздуха понизится, пройдёт кратковременный дождь, и мы ожидаем в воскресенье не выше +16 градусов. В последующие дни на следующей неделе невысокая температура сохранится. В понедельник пройдёт кратковременный дождь — вероятность его невысока, но тем не менее не исключена, и такая прохладная погода в пределах +15...+18 градусов сохранится во вторник», — рассказал корреспонденту НГС ведущий специалист «Фобос» Александр Синенков.

