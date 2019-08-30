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Осень

Бантики намокнут: какой будет погода 2 сентября в Новосибирске

В город резко придёт настоящая осень — синоптики обещают дожди и ночные заморозки ниже 0

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Синоптики говорят, что на торжественные линейки, скорее всего, придётся идти с зонтиками или как минимум по лужам 

Фото: Сергей Ляшко

Синоптики рассказали о погоде в День знаний и на начало сентября — в город придут дожди и заморозки до -1.

Как рассказали НГС в центре погоды «Фобос», тёплая и даже жаркая погода на уровне +23...+25 градусов в Новосибирске сохранится ровно до конца лета — уже к 1 сентября в город придёт настоящая осень. Она затронет городские торжественные линейки, которые перенесли на понедельник, 2 сентября.

«В воскресенье температура воздуха понизится, пройдёт кратковременный дождь, и мы ожидаем в воскресенье не выше +16 градусов. В последующие дни на следующей неделе невысокая температура сохранится. В понедельник пройдёт кратковременный дождь — вероятность его невысока, но тем не менее не исключена, и такая прохладная погода в пределах +15...+18 градусов сохранится во вторник», — рассказал корреспонденту НГС ведущий специалист «Фобос» Александр Синенков. 

По данным сайта Новосибирского гидрометцентра, 2 сентября в городе и области ожидают +1...+6 ночью, местами до +11, а при прояснениях заморозки до -1, а днём +14...+19 градусов. 

Актуальную температуру воздуха всегда можно узнать на портале НГС.ПОГОДА.

Причиной резкого похолодания, которое идёт на Новосибирск, синоптики назвали циклон с запада и юго-запада.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    ВиктОр
    30 авг 2019 в 17:12

    на фото гимназия №4 ?