Бантики намокнут: какой будет погода 2 сентября в Новосибирске

Синоптики говорят, что на торжественные линейки, скорее всего, придётся идти с зонтиками или как минимум по лужам
Фото: Сергей Ляшко
Синоптики рассказали о погоде в День знаний и на начало сентября — в город придут дожди и заморозки до -1.
Как рассказали НГС в центре погоды «Фобос», тёплая и даже жаркая погода на уровне +23...+25 градусов в Новосибирске сохранится ровно до конца лета — уже к 1 сентября в город придёт настоящая осень. Она затронет городские торжественные линейки, которые перенесли на понедельник, 2 сентября.
«В воскресенье температура воздуха понизится, пройдёт кратковременный дождь, и мы ожидаем в воскресенье не выше +16 градусов. В последующие дни на следующей неделе невысокая температура сохранится. В понедельник пройдёт кратковременный дождь — вероятность его невысока, но тем не менее не исключена, и такая прохладная погода в пределах +15...+18 градусов сохранится во вторник», — рассказал корреспонденту НГС ведущий специалист «Фобос» Александр Синенков.
По данным сайта Новосибирского гидрометцентра, 2 сентября в городе и области ожидают +1...+6 ночью, местами до +11, а при прояснениях заморозки до -1, а днём +14...+19 градусов.
Актуальную температуру воздуха всегда можно узнать на портале НГС.ПОГОДА.
Причиной резкого похолодания, которое идёт на Новосибирск, синоптики назвали циклон с запада и юго-запада.