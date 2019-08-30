Эпохальное видео: буквы НГС демонтировали с крыши бизнес-центра на Ленина

Исторический логотип НГС исчез с крыши бизнес-центра за считанные дни
Фото: Густаво Зырянов / НГС
С офисного здания на Ленина, 12 пропали огромные буквы НГС, которые стояли на крыше на протяжении многих лет.
НГС публикует таймлапс с демонтажом исторического логотипа, который долгое время был привычной частью центра Новосибирска.
Несколько дней назад мы уже рассказывали, почему с крыши бизнес-центра убирают логотип НГС: он устарел как морально, так и физически. Во-первых, теперь у нашего сайта новый дизайн и прежняя вывеска стала неактуальной. А во-вторых, она начала выходить из строя из-за слишком старых светодиодов.
Видео: НГС
После ремонта крыши логотип заменят на новый. Произойдёт это ориентировочно к октябрю.
Сайт НГС полностью перешёл на новый дизайн в начале июня. Но некоторые читатели смогли увидеть его ещё зимой — тогда мы собрали обратную связь и внимательно изучили все замечания читателей, чтобы сделать сайт ещё более удобным. Также недавно наши разработчики обновили мобильное приложение НГС как для айфонов, так и для устройств на базе Android.