Эпохальное видео: буквы НГС демонтировали с крыши бизнес-центра на Ленина

С офисного здания на Ленина, 12 пропали огромные буквы НГС, которые стояли на крыше на протяжении многих лет.

НГС публикует таймлапс с демонтажом исторического логотипа, который долгое время был привычной частью центра Новосибирска.

Несколько дней назад мы уже рассказывали, почему с крыши бизнес-центра убирают логотип НГС: он устарел как морально, так и физически. Во-первых, теперь у нашего сайта новый дизайн и прежняя вывеска стала неактуальной. А во-вторых, она начала выходить из строя из-за слишком старых светодиодов.