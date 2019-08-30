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Эпохальное видео: буквы НГС демонтировали с крыши бизнес-центра на Ленина

Рабочие сняли со здания старый логотип портала

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Исторический логотип НГС исчез с крыши бизнес-центра за считанные дни

Фото: Густаво Зырянов / НГС

С офисного здания на Ленина, 12 пропали огромные буквы НГС, которые стояли на крыше на протяжении многих лет.

НГС публикует таймлапс с демонтажом исторического логотипа, который долгое время был привычной частью центра Новосибирска.

Несколько дней назад мы уже рассказывали, почему с крыши бизнес-центра убирают логотип НГС: он устарел как морально, так и физически. Во-первых, теперь у нашего сайта новый дизайн и прежняя вывеска стала неактуальной. А во-вторых, она начала выходить из строя из-за слишком старых светодиодов.

Видео: НГС

После ремонта крыши логотип заменят на новый. Произойдёт это ориентировочно к октябрю. 

Сайт НГС полностью перешёл на новый дизайн в начале июня. Но некоторые читатели смогли увидеть его ещё зимой — тогда мы собрали обратную связь и внимательно изучили все замечания читателей, чтобы сделать сайт ещё более удобным. Также недавно наши разработчики обновили мобильное приложение НГС как для айфонов, так и для устройств на базе Android.

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    КОММЕНТАРИИ (16)

    Эге
    30 авг 2019 в 16:30

    И НГС пора уже закрыть.

    ПОКА НЕТ
    30 авг 2019 в 16:29

    Верните старый дизайн!

    Storm
    30 авг 2019 в 16:29

    Вчера эпохальная новость - со здания начали убирать буквы НГС. Сегодня эпохальная новость - со здания убрали буквы НГС. Завтра, я так понимаю, будет эпохальная новость - вчера со здания убрали буквы НГС?