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Скорая с крыльями: 10 лучших фото вертолёта, на котором врачи спасают жизни новосибирцев

Он оснащён мощным оборудованием, а один час полёта Ми-8 стоит 275 тысяч рублей

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Бригада санавиации состоит из двух пилотов, механика, врача и фельдшера

Фото: Александр Ощепков / НГС

Вертолёт санитарной авиации Ми-8 помог спасти более 40 жизней новосибирцев. Перед очередным полётом его сфотографировали корреспонденты НГС.

Вертолёт санитарной авиации летает в районы области за тяжёлыми пациентами уже почти три недели. Как рассказала главный врач Новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова, за это время бригада совершила 36 вылетов и спасла 41 человека (в некоторых случаях вертолёт смог перевезти по 2 пациента за вылет).

Вертолёт летает в районы области практически каждый день. Он помог спасти более 40 человек

Вертолёт летает в районы области практически каждый день. Он помог спасти более 40 человек

В основном пациенты были с инфарктами и инсультами — врачи смогли их спасти в так называемый «золотой час» и предотвратить критическую ситуацию. Также среди больных, перелетевших в больницу на вертолёте, был 10-месячный ребёнок с судорожным синдромом.

Сегодня вертолёт отправился в Чаны. 

Видео: Мария Морсина, Александр Ощепков

Сейчас вертолёт базируется на аэродроме в Мочище, а вылеты начинает с мотодрома за улицей Немировича-Данченко. Бригада санавиации рассказала сегодня губернатору региона Андрею Травникову, что необходимо поработать над площадкой, поскольку мотодром не очень удобен для посадки, и кроме того, шум Ми-8 мешает жителям окрестных домов.

Он оснащён самым современным оборудованием, заверили медики&nbsp;

Он оснащён самым современным оборудованием, заверили медики 

До появления вертолёта врачи добирались до больных гораздо дольше, на реанимобиле&nbsp;

До появления вертолёта врачи добирались до больных гораздо дольше, на реанимобиле 

«Конечно, площадка, на мой взгляд, должна быть поближе, специально оборудованная по стандартам именно авиационным, оснащённая ночным стартом, позволяющая ночью выполнять полёты, имеющая открытые подходы. Здесь всё-таки высотные дома стоят, и я думаю, не всем жителям приятно шум [слышать]», — сообщил губернатору один из пилотов Альберт Сабитов.

За один вылет вертолёт может перевезти и двух пациентов

За один вылет вертолёт может перевезти и двух пациентов

Пилоты попросили губернатора подумать о новой площадке, поскольку мотодром за улицей Немировича-Данченко не очень удобен

Пилоты попросили губернатора подумать о новой площадке, поскольку мотодром за улицей Немировича-Данченко не очень удобен

Глава минздрава Новосибирской области Константин Хальзов заверил, что сейчас «прорабатывается» вопрос с площадкой. По планам, вертолёт сможет садиться рядом с Новосибирской областной больницей — скорее всего, не на территории учреждения, поскольку шум помешает пациентам, а у площадки ближе к реке.

Кроме того, вертолёт сильно шумит и мешает жителям окрестных домов&nbsp;

Кроме того, вертолёт сильно шумит и мешает жителям окрестных домов 

В скором будущем санавиация получит ещё один вертолёт, пообещал Андрей Травников

В скором будущем санавиация получит ещё один вертолёт, пообещал Андрей Травников

«Я только что пообщался с экипажем, они готовы работать в режиме 24/7, то есть доставлять в любое время суток пациентов. Для этого нужно, конечно, оборудовать площадки в районных центрах. Ещё один ближайший шаг — это получение второго воздушного судна, уже специализированного санитарного вертолёта «Ансат» российского производства», — пообещал журналистам Травников.

В основном санавиация перевозит сейчас пациентов с инфарктами и инсультами, когда важна каждая минута

В основном санавиация перевозит сейчас пациентов с инфарктами и инсультами, когда важна каждая минута

Полёт занимает, как правило, больше трёх часов (туда и обратно), но есть и более продолжительные поездки&nbsp;

Полёт занимает, как правило, больше трёх часов (туда и обратно), но есть и более продолжительные поездки 

Вертолёт санавиации сейчас летает практически ежедневно — в среднем полёт туда-обратно занимает около 3,5 часа (один полётный час стоит 275 тысяч рублей). До появления вертолёта летом 2019 года врачи санитарной авиации не могли быстро добраться до больных и передвигались на реанимобиле. 

Корреспонденты НГС провели день с медиками санавиации, которые эвакуируют из сёл тяжелобольных детей и взрослых.

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    КОММЕНТАРИИ (26)

    психиатр
    30 авг 2019 в 16:22

    и мы спасаем дружно сменной - с нгс определённую публику" ... к тому - же постоянного масштаба днём и ночью сидит которая:

    Упс!
    30 авг 2019 в 16:14

    Че-то ни одного крыла на фото не обнаружил, а, судя по заголовку, их должно быть минимум два.

    Фото пользователя
    30 авг 2019 в 16:33

    Хорошая машина, надежная. Весной и осенью вообще вариантов нет, так как до некоторых отдаленных сел ехать надо часы и часы, при этом перемещаться на УАЗе, другие авто не подойдут. В общем, авиация здесь просто не имеет конкурентов по оперативности. А для спасения жизни и полчаса иногда критичны