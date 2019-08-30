Скорая с крыльями: 10 лучших фото вертолёта, на котором врачи спасают жизни новосибирцев

Бригада санавиации состоит из двух пилотов, механика, врача и фельдшера
Фото: Александр Ощепков / НГС
Вертолёт санитарной авиации Ми-8 помог спасти более 40 жизней новосибирцев. Перед очередным полётом его сфотографировали корреспонденты НГС.
Вертолёт санитарной авиации летает в районы области за тяжёлыми пациентами уже почти три недели. Как рассказала главный врач Новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова, за это время бригада совершила 36 вылетов и спасла 41 человека (в некоторых случаях вертолёт смог перевезти по 2 пациента за вылет).
В основном пациенты были с инфарктами и инсультами — врачи смогли их спасти в так называемый «золотой час» и предотвратить критическую ситуацию. Также среди больных, перелетевших в больницу на вертолёте, был 10-месячный ребёнок с судорожным синдромом.
Сегодня вертолёт отправился в Чаны.
Видео: Мария Морсина, Александр Ощепков
Сейчас вертолёт базируется на аэродроме в Мочище, а вылеты начинает с мотодрома за улицей Немировича-Данченко. Бригада санавиации рассказала сегодня губернатору региона Андрею Травникову, что необходимо поработать над площадкой, поскольку мотодром не очень удобен для посадки, и кроме того, шум Ми-8 мешает жителям окрестных домов.
«Конечно, площадка, на мой взгляд, должна быть поближе, специально оборудованная по стандартам именно авиационным, оснащённая ночным стартом, позволяющая ночью выполнять полёты, имеющая открытые подходы. Здесь всё-таки высотные дома стоят, и я думаю, не всем жителям приятно шум [слышать]», — сообщил губернатору один из пилотов Альберт Сабитов.
Глава минздрава Новосибирской области Константин Хальзов заверил, что сейчас «прорабатывается» вопрос с площадкой. По планам, вертолёт сможет садиться рядом с Новосибирской областной больницей — скорее всего, не на территории учреждения, поскольку шум помешает пациентам, а у площадки ближе к реке.
«Я только что пообщался с экипажем, они готовы работать в режиме 24/7, то есть доставлять в любое время суток пациентов. Для этого нужно, конечно, оборудовать площадки в районных центрах. Ещё один ближайший шаг — это получение второго воздушного судна, уже специализированного санитарного вертолёта «Ансат» российского производства», — пообещал журналистам Травников.
Вертолёт санавиации сейчас летает практически ежедневно — в среднем полёт туда-обратно занимает около 3,5 часа (один полётный час стоит 275 тысяч рублей). До появления вертолёта летом 2019 года врачи санитарной авиации не могли быстро добраться до больных и передвигались на реанимобиле.
Корреспонденты НГС провели день с медиками санавиации, которые эвакуируют из сёл тяжелобольных детей и взрослых.