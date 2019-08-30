Скорая с крыльями: 10 лучших фото вертолёта, на котором врачи спасают жизни новосибирцев

Бригада санавиации состоит из двух пилотов, механика, врача и фельдшера

Вертолёт санитарной авиации Ми-8 помог спасти более 40 жизней новосибирцев. Перед очередным полётом его сфотографировали корреспонденты НГС.

Вертолёт санитарной авиации летает в районы области за тяжёлыми пациентами уже почти три недели. Как рассказала главный врач Новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова, за это время бригада совершила 36 вылетов и спасла 41 человека (в некоторых случаях вертолёт смог перевезти по 2 пациента за вылет).



Вертолёт летает в районы области практически каждый день. Он помог спасти более 40 человек Фото: Александр Ощепков / НГС

В основном пациенты были с инфарктами и инсультами — врачи смогли их спасти в так называемый «золотой час» и предотвратить критическую ситуацию. Также среди больных, перелетевших в больницу на вертолёте, был 10-месячный ребёнок с судорожным синдромом.



Сегодня вертолёт отправился в Чаны.



Видео: Мария Морсина, Александр Ощепков

Сейчас вертолёт базируется на аэродроме в Мочище, а вылеты начинает с мотодрома за улицей Немировича-Данченко. Бригада санавиации рассказала сегодня губернатору региона Андрею Травникову, что необходимо поработать над площадкой, поскольку мотодром не очень удобен для посадки, и кроме того, шум Ми-8 мешает жителям окрестных домов.



Он оснащён самым современным оборудованием, заверили медики Фото: Александр Ощепков / НГС

До появления вертолёта врачи добирались до больных гораздо дольше, на реанимобиле Фото: Александр Ощепков / НГС

«Конечно, площадка, на мой взгляд, должна быть поближе, специально оборудованная по стандартам именно авиационным, оснащённая ночным стартом, позволяющая ночью выполнять полёты, имеющая открытые подходы. Здесь всё-таки высотные дома стоят, и я думаю, не всем жителям приятно шум [слышать]», — сообщил губернатору один из пилотов Альберт Сабитов.



За один вылет вертолёт может перевезти и двух пациентов Фото: Александр Ощепков / НГС

Пилоты попросили губернатора подумать о новой площадке, поскольку мотодром за улицей Немировича-Данченко не очень удобен Фото: Александр Ощепков / НГС

Глава минздрава Новосибирской области Константин Хальзов заверил, что сейчас «прорабатывается» вопрос с площадкой. По планам, вертолёт сможет садиться рядом с Новосибирской областной больницей — скорее всего, не на территории учреждения, поскольку шум помешает пациентам, а у площадки ближе к реке.



Кроме того, вертолёт сильно шумит и мешает жителям окрестных домов Фото: Александр Ощепков / НГС

В скором будущем санавиация получит ещё один вертолёт, пообещал Андрей Травников Фото: Александр Ощепков / НГС

«Я только что пообщался с экипажем, они готовы работать в режиме 24/7, то есть доставлять в любое время суток пациентов. Для этого нужно, конечно, оборудовать площадки в районных центрах. Ещё один ближайший шаг — это получение второго воздушного судна, уже специализированного санитарного вертолёта «Ансат» российского производства», — пообещал журналистам Травников.



В основном санавиация перевозит сейчас пациентов с инфарктами и инсультами, когда важна каждая минута Фото: Александр Ощепков / НГС

Полёт занимает, как правило, больше трёх часов (туда и обратно), но есть и более продолжительные поездки Фото: Александр Ощепков / НГС