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Криминал

Полиция завела дело о жестоком обращении с животными после расправы с котом Мотей

В преступлении подозревают несовершеннолетнюю девушку

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Сейчас проводится экспертиза, которая покажет, отчего умер кот Мотя

Фото: Густаво Зырянов / НГС, vk.com / akadem54, Галина Клебче

Новосибирская полиция завела уголовное дело после убийства кота Моти в Советском районе города. В преступлении подозревают несовершеннолетнюю девушку.

«6 августа в Советском районе Новосибирска в полицию поступило сообщение об обнаружении в мусорном баке трупа кота с телесными повреждениями. После проведения проверки сотрудники полиции возбудили по данному факту уголовное дело по ч. 1 ст. 245 К РФ (жестокое обращение с животными)», — рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Новосибирской области.

Сейчас проводится биологическая судебная экспертиза, результаты которой покажут причину гибели кота Моти. В полиции добавили, что информация о массовых убийствах животных в Советском районе Новосибирска недействительна.

В начале августа в Академгородке рыжий кот Мотя не вернулся с прогулки к хозяевам, а спустя сутки его нашли расчлененным в мусорном баке у соседнего подъезда. В жестокой расправе над животным подозревают девушку — соседку владельцев кота. Её соседи рассказали о криках и визге животных из квартиры девушки, невыносимом запахе и чёрных пакетах, которые им приходилось выбрасывать за ней из подъезда.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Эксперт на диване
    30 авг 2019 в 15:39

    Домашние животные сидят дома и не ходят на прогулку.

    30 авг 2019 в 15:42

    "Домашние животные сидят дома и не ходят на прогулку." Совершенно согласен, не надо эту девушку из дома выпускать.