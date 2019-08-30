Полиция завела дело о жестоком обращении с животными после расправы с котом Мотей

Новосибирская полиция завела уголовное дело после убийства кота Моти в Советском районе города. В преступлении подозревают несовершеннолетнюю девушку.



«6 августа в Советском районе Новосибирска в полицию поступило сообщение об обнаружении в мусорном баке трупа кота с телесными повреждениями. После проведения проверки сотрудники полиции возбудили по данному факту уголовное дело по ч. 1 ст. 245 К РФ (жестокое обращение с животными)», — рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Новосибирской области.



Сейчас проводится биологическая судебная экспертиза, результаты которой покажут причину гибели кота Моти. В полиции добавили, что информация о массовых убийствах животных в Советском районе Новосибирска недействительна.



В начале августа в Академгородке рыжий кот Мотя не вернулся с прогулки к хозяевам, а спустя сутки его нашли расчлененным в мусорном баке у соседнего подъезда. В жестокой расправе над животным подозревают девушку — соседку владельцев кота. Её соседи рассказали о криках и визге животных из квартиры девушки, невыносимом запахе и чёрных пакетах, которые им приходилось выбрасывать за ней из подъезда.

