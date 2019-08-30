Новый волейбольный центр в Новосибирске получит оборудование за 500 миллионов

На обустройство волейбольного центра техникой потратят полмиллиарда рублей
Фото: Александр Ощепков / НГС
Министерство строительства Новосибирской области намерено потратить до 500 миллионов рублей на закупку и установку оборудования для Регионального центра волейбола.
Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Как сообщили в министерстве строительства Новосибирской области в ответ на запрос НГС, на эти деньги в центре предполагается установить необходимое оборудование — камеры наблюдения, пожарную сигнализацию, звуковую и видеоаппаратуру, устройства телевещания и концертное освещение.
«По всем ранее размещённым закупкам на строительство Регионального центра волейбола заключены контракты, на объекте ведутся строительно-монтажные работы. В настоящее время выполнено более 50% от всего объёма работ, предусмотренных проектом. Плановые сроки завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию — второй квартал 2020 года», — говорится в ответе за подписью министра Ивана Шмидта.
В марте стало известно, что волейбольному центру решили добавить дополнительно 500 мест для болельщиков — это позволит принимать соревнования международного уровня.
Впервые о намерении построить волейбольный центр для клуба «Локомотив» сообщили в 2014 году — возглавлявший тогда область Владимир Городецкий пообещал, что его строительство закончат к 2017 году. В 2016 году сроки сдачи объекта сдвинулись на год — власти попытались объявить контракт на разработку проектной документации для волейбольного центра, но на торги никто не заявился. После этого работу над проектом отложили.
В начале 2018 года Правительство России выделило субсидию в 4 миллиарда рублей под строительство спортивных объектов, в число которых попал и центр волейбола в Новосибирске. Спустя несколько месяцев в Новосибирске заложили первый камень центра — тогда глава области Андрей Травников сообщил, что на базе этого волейбольного центра будет готовиться к Олимпиаде в Токио в 2020 году российская сборная.