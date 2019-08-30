Новый волейбольный центр в Новосибирске получит оборудование за 500 миллионов

Министерство строительства Новосибирской области намерено потратить до 500 миллионов рублей на закупку и установку оборудования для Регионального центра волейбола.

Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Как сообщили в министерстве строительства Новосибирской области в ответ на запрос НГС, на эти деньги в центре предполагается установить необходимое оборудование — камеры наблюдения, пожарную сигнализацию, звуковую и видеоаппаратуру, устройства телевещания и концертное освещение.

«По всем ранее размещённым закупкам на строительство Регионального центра волейбола заключены контракты, на объекте ведутся строительно-монтажные работы. В настоящее время выполнено более 50% от всего объёма работ, предусмотренных проектом. Плановые сроки завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию — второй квартал 2020 года», — говорится в ответе за подписью министра Ивана Шмидта.