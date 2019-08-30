«Мою игрушку отобрали у обезьяны»: читатели НГС вспоминают трогательные истории про зоопарк

Новосибирскому зоопарку имени Ростислава Шило исполнилось 72 года. НГС выпустил ностальгический репортаж о том, как из зообазы, куда эвакуировали животных во время войны, вырос самый большой зоопарк России. Читатели НГС поделились самыми трогательными воспоминаниями о зоопарке.

Виктор Лаптев: «Мою игрушку отобрали у обезьяны»

«Самым ярким воспоминанием детства о Новосибирском зоопарке остался случай, который произошел в 1966 году. На мой шестой день рождения родители подарили мне плюшевую обезьянку, и надо сказать, что сделана она была очень хорошо, правильно подобранные материалы и проволочный каркас обеспечивали игрушке полное сходство с настоящей обезьянкой. И вот мы с мамой и с этой игрушкой пошли в зоопарк. Гуляли долго, осматривали всё и, видимо, поэтому я устал, потерял бдительность и где-то обронил игрушку. Когда это обнаружилось, то, конечно, плакал. Мама успокаивала меня как только могла и, в конце концов, успокоила. А надо сказать, что в те годы обезьян содержали в специальном закрытом вольере даже летом, Сибирь как никак. И вот мы, под занавес экскурсии, зашли в этот вольер. Народу как всегда тьма, не протолкнуться. Обезьяны, как водится, обезьянничают. И вдруг у одной в лапе я вижу свою обезьянку! Шок, истерика, успокаивали всем миром. Мама объяснила служительнице ситуацию, и мою игрушку отобрали у обезьяны и вернули прежнему владельцу. Как выяснилось, кто-то нашел мою потерю и отдал служителям обезьяньего вольера. Много лет эта обезьянка была моей любимой игрушкой, она и до сих пор хранится в нашей семье как память о старом зоопарке».

