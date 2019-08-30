«Мою игрушку отобрали у обезьяны»: читатели НГС вспоминают трогательные истории про зоопарк

Даже в самые трудные времена новосибирцы приходили смотреть зверей в зоопарке
Фото: Александр Ощепков / НГС
Новосибирскому зоопарку имени Ростислава Шило исполнилось 72 года. НГС выпустил ностальгический репортаж о том, как из зообазы, куда эвакуировали животных во время войны, вырос самый большой зоопарк России. Читатели НГС поделились самыми трогательными воспоминаниями о зоопарке.
Виктор Лаптев: «Мою игрушку отобрали у обезьяны»
«Самым ярким воспоминанием детства о Новосибирском зоопарке остался случай, который произошел в 1966 году. На мой шестой день рождения родители подарили мне плюшевую обезьянку, и надо сказать, что сделана она была очень хорошо, правильно подобранные материалы и проволочный каркас обеспечивали игрушке полное сходство с настоящей обезьянкой. И вот мы с мамой и с этой игрушкой пошли в зоопарк. Гуляли долго, осматривали всё и, видимо, поэтому я устал, потерял бдительность и где-то обронил игрушку. Когда это обнаружилось, то, конечно, плакал. Мама успокаивала меня как только могла и, в конце концов, успокоила. А надо сказать, что в те годы обезьян содержали в специальном закрытом вольере даже летом, Сибирь как никак. И вот мы, под занавес экскурсии, зашли в этот вольер. Народу как всегда тьма, не протолкнуться. Обезьяны, как водится, обезьянничают. И вдруг у одной в лапе я вижу свою обезьянку! Шок, истерика, успокаивали всем миром. Мама объяснила служительнице ситуацию, и мою игрушку отобрали у обезьяны и вернули прежнему владельцу. Как выяснилось, кто-то нашел мою потерю и отдал служителям обезьяньего вольера. Много лет эта обезьянка была моей любимой игрушкой, она и до сих пор хранится в нашей семье как память о старом зоопарке».
Ronald: «Шило запомнился упрямым, напористым»
«В конце 80-х строили павильон для оленей. Выделили заводу. Каждую неделю была планерка в вагончике. Приезжал куратор из горисполкома на уровне зампредседателя. Шило запомнился упрямым, напористым, требовал ускорения работ. Тогда рынка не было, а действовал административный ресурс. Худо-бедно, но это сработало, хотя и вызывало недовольство, так как своих проблем на заводе было немало, а тут этот совсем непрофильный объект. А сейчас, спустя 30 лет, приятно, что приложил руку к этому прекрасному месту».
Людмила Ч.: «Ходили на Гоголя почти каждый день»
«Зообазу на Гоголя мы посещали чуть ли не ежедневно, потому что жили напротив. Пионерами брали шефство над животными. Пытались помогать их чистить, мыть. Не очень долго, но все же пытались, уж очень их было жалко. Там им было очень тесно. Но коллекция была обширная, одних архаров несчетно со всех гор свезли. Буйволов помню, верблюдов и, конечно, мартышек и медведей. Была дважды в новом зоопарке — сравнивать не с чем, вольеры просторные для всех животных».
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