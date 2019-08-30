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Криминал
Обрушение стены на улице Ударной

Обвиняемого в обрушении стены на Ударной выпустили под залог в 200 тысяч

Чтобы остаться на свободе, инженер внёс крупную сумму

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При обрушении стены погибли трое рабочих, ещё один сломал ногу

Фото: Александр Ощепков / НГС

Центральный суд Новосибирска отпустил под залог главного инженера кемеровского СМУ компании «Сибирьэнергомонтаж» Александра Петрова, которого задержали на этой неделе по делу об обрушении стены насосной станции на улице Ударной.

«Обвиняемому Петрову избрана мера пресечения в виде залога в размере 200 тысяч рублей», — сообщили корреспонденту НГС в Центральном районном суде.

Трагедия, из-за которой задержали Александра Петрова, случилась на этой неделе в Ленинском районе Новосибирска.

«Установлено, что 28 августа 2019 года в обеденное время субподрядная организация ООО «Алькор» осуществляла реконструкцию теплотрассы и насосной станции по улице Ударной. <...> В ходе производства строительно-монтажных работ произошло обрушение части кирпичной кладки стены», — сообщали ранее в Следственном комитете РФ.

Рухнувшая стена придавила рабочих. Трое из них погибли, ещё один, по информации следователей, получил перелом ноги. НГС в режиме онлайн следил за тем, как погибших искали и извлекали из-под обломков.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении работ» и в тот же вечер объявили о задержании трёх представителей подрядной организации АО «Сибирьэнергомонтаж». Кроме Александра Петрова, также были задержаны исполнительный директор «Сибирьэнергомонтажа» Алексей Бочаров и начальник Кемеровского СМУ Михаил Павлов.

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    КОММЕНТАРИИ (11)

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    30 авг 2019 в 15:19

    Не дорого в Новосибирске стоит жизнь человека. Всего каких то двести тысяч рублей за троих. Подозреваю, что это меньше месячного заработка этого главного инженера.

    вфыв
    30 авг 2019 в 15:27

    Вообще непонятно как так. Субподрядчик "Алькор", а арестовывают людей из Сибирьэнергомонтажа. Раз "Алькор" подрядился выполнить работу, то и ответственность вся на его директоре. И то если инструктаж по ТБ не провел в установленном порядке.

    Сайт НДС
    30 авг 2019 в 15:25

    А что, инженера Петрова уже осудили? Почему вы считаете сколько и кому за что дали? Человек не осужден, деньги являются гарантией, что он не скроется от следствия. Вообще не исключен такой вариант, что человек будет признан невиновным.