Обвиняемого в обрушении стены на Ударной выпустили под залог в 200 тысяч

Центральный суд Новосибирска отпустил под залог главного инженера кемеровского СМУ компании «Сибирьэнергомонтаж» Александра Петрова, которого задержали на этой неделе по делу об обрушении стены насосной станции на улице Ударной.



«Обвиняемому Петрову избрана мера пресечения в виде залога в размере 200 тысяч рублей», — сообщили корреспонденту НГС в Центральном районном суде.



Трагедия, из-за которой задержали Александра Петрова, случилась на этой неделе в Ленинском районе Новосибирска.



«Установлено, что 28 августа 2019 года в обеденное время субподрядная организация ООО «Алькор» осуществляла реконструкцию теплотрассы и насосной станции по улице Ударной. <...> В ходе производства строительно-монтажных работ произошло обрушение части кирпичной кладки стены», — сообщали ранее в Следственном комитете РФ.

