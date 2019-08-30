«Мы не можем их остановить»: в Краснообске под новый рынок раскопали детскую площадку

В рабочем посёлке Краснообске рядом с жилым домом начали строить торговый павильон — местные жители уверяют, что это делается незаконно, а рабочие уже раскопали детскую площадку.

Информацию о строительстве под окнами дома № 244 в Краснообске в редакцию НГС сообщил местный житель Максим. «Бабульки сами себя избрали в совет дома. После этого они обманным путём набрали подписи с жильцов и сдали в аренду на 15 лет придомовую территорию. Там должен появиться очередной рынок. Итого у дома, в котором около 100 квартир, останется всего 14–15 парковочных мест и целый рынок под окнами. Местная администрация и полиция уже предписывали остановить все работы, но толку нет. Всё обнесли забором, останавливать работы не собираются», — рассказал корреспонденту НГС местный житель Максим.

По его словам, ради строительства торгового павильона рабочие перекопали детскую площадку и выкопали несколько ям.

Как уточнила корреспонденту НГС замглавы администрации Краснообска по социальным вопросам Галина Гейдарова, администрация пока не способна остановить ведущуюся стройку, так как для этого нет оснований. «Торговые объекты, деловые центры могут возводиться на территориях, которые специально для этого предназначены. Жители участок отдельный не выделили, договор заключили, подписан он третьим лицом по доверенности — это тоже недопустимо. Сейчас там появится торговый объект. Если сегодня мы не можем запретить жителям вести работы на своей территории: ну сверлят они столбики, ну роют что-то, но, может, они парковку делают, детскую площадку обустраивают. Мы сейчас не докажем, что там будет торговый объект. Учитывая все эти нарушения, <...> я смею предположить, что, как только павильон заработает и там откроется первая торговая точка, к ним придёт государственный строительный надзор, предпишет всё снести и выпишет штраф до миллиона рублей», — объяснила Галина Гейдарова.