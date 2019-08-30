Новосибирский фотограф переодел девушек в амазонок и вывез в поле на съёмки клипа

Новосибирский фотограф Сергей Суховей рассказал о съёмках видеоклипа с обнажёнными девушками, вооружёнными луками — клип стал продолжением серии работ «Амазонки».

Для клипа пришлось арендовать луки у реконструкторов Фото: Сергей Суховей

В беседе с корреспондентом НГС фотограф рассказал, что съемки проходили в Новосибирской области, а деньги на них он собирал с помощью краудфандинга. «Идея родилась с желания воспроизвести одну увиденную мной картинку, а превратилось всё в серию работ. Желание снять клип накапливалось давно. <…> Захотелось снять что-то более живое, чтобы сочеталось с музыкой, была динамика. <…> Я озвучил, что нужно 18 тысяч рублей, хотя этого и было недостаточно. <…> Люди откликнулись, сумма набралась, даже большая», — рассказал корреспонденту Сергей Суховей.

Деньги на съёмки собирали через интернет Фото: Сергей Суховей

Смог оплатить ассистента, купить три аудиотрека, чтобы всё было официально. Брали напрокат оружие у людей, которые занимаются исторической реконструкцией», — рассказал фотограф.

Съёмки девушек длились два дня Фото: Сергей Суховей

«Снимали всё в районе Горного посёлка: там очень интересная местность. Снимали в двух локациях, в 10 километрах друг от друга. Там холмистая, гористая местность. Снимали два дня. Основная часть съёмок окончена. <…> Ориентировочно через неделю я опубликую видео», — добавил Сергей Суховей.

В качестве актрис выступили модели и танцовщицы Фото: Сергей Суховей