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Стиль и красота

Новосибирский фотограф переодел девушек в амазонок и вывез в поле на съёмки клипа

Полуобнажённые модели взяли в руки луки и позировали два дня подряд

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Съёмки проходили в Новосибирской области

Фото: Сергей Суховей

Новосибирский фотограф Сергей Суховей рассказал о съёмках видеоклипа с обнажёнными девушками, вооружёнными луками — клип стал продолжением серии работ «Амазонки».

Для клипа пришлось арендовать луки у реконструкторов

Для клипа пришлось арендовать луки у реконструкторов

В беседе с корреспондентом НГС фотограф рассказал, что съемки проходили в Новосибирской области, а деньги на них он собирал с помощью краудфандинга.

«Идея родилась с желания воспроизвести одну увиденную мной картинку, а превратилось всё в серию работ. Желание снять клип накапливалось давно. <…> Захотелось снять что-то более живое, чтобы сочеталось с музыкой, была динамика. <…> Я озвучил, что нужно 18 тысяч рублей, хотя этого и было недостаточно. <…> Люди откликнулись, сумма набралась, даже большая», — рассказал корреспонденту Сергей Суховей.

Деньги на съёмки собирали через интернет

Деньги на съёмки собирали через интернет

Смог оплатить ассистента, купить три аудиотрека, чтобы всё было официально. Брали напрокат оружие у людей, которые занимаются исторической реконструкцией», — рассказал фотограф.

Съёмки девушек длились два дня

Съёмки девушек длились два дня

«Снимали всё в районе Горного посёлка: там очень интересная местность. Снимали в двух локациях, в 10 километрах друг от друга. Там холмистая, гористая местность. Снимали два дня. Основная часть съёмок окончена. <…> Ориентировочно через неделю я опубликую видео», — добавил Сергей Суховей.

В качестве актрис выступили модели и танцовщицы

В качестве актрис выступили модели и танцовщицы

«Участвовали в основном мои знакомые танцовщицы и модели. Работа шла чётко, люди, привыкшие действовать профессионально, хотя было трудно девчонкам бегать по траве, по камням», — рассказал фотограф.

На днях стало известно, что Сергей Суховей срежиссировал новый клип новосибирской группы Silenzium: в клипе музыканты будут играть на скрипках и в мокрых платьях. 

Недавно инстаблогер из Новосибирска Ксения Костюкова продала на аукционе чёрный iPhone 8+ со своими эротическими фотографиями за 100 тысяч рублей

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    КОММЕНТАРИИ (30)

    Фото пользователя
    30 авг 2019 в 15:06

    убожество, в плане костюмов и антуража

    Сельдерей
    30 авг 2019 в 14:53

    И оставить их там! Пусть плодятся-множатся красивые!

    Фото пользователя
    30 авг 2019 в 15:04

    Мнэээ...согласно мифов у амазонок не было одной груди, лук натягивать мешала. В обшем тема титек фотографом не раскрыта.