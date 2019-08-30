Новосибирец снял лотосы, которые зацвели рядом с ТЭЦ

Артёмовская ТЭЦ была введена в эксплуатацию в 1936 году
Фото: Вадим Махоров
Новосибирский фотограф Вадим Махоров снял цветущие возле Артёмовской ТЭЦ (находится в городе Артёме Приморского края. — Прим. ред.) лотосы. Эту съёмку он успел сделать во время пересадки во Владивостоке по маршруту Новосибирск — Петропавловск-Камчатский.
Вадим Махоров рассказал корреспонденту НГС, что многие люди едут на это место посмотреть на лотосы и восхищаются ими, а его поразило именно сочетание индустриальности и природности.
«Это было спонтанно: я сейчас на Камчатке, у меня была пересадка во Владивостоке почти сутки, и мы решили посмотреть город, все его интересные места, которые можно было за это время посмотреть. Там в этом месте цветут лотосы, что удивительно для города, но в принципе неудивительно для Дальнего Востока. Они цветут на фоне ТЭЦ, которая такая уже старенькая развалюшка, и на фоне восьми градирен. Индустриальность соседствует с природой», — пояснил Махоров.
Видео: Вадим Махоров
В начале августа в Новосибирске у Вадима Махарова открылась фотовыставка, в которую вошли около 100 лучших кадров.