Новосибирец снял лотосы, которые зацвели рядом с ТЭЦ

Новосибирский фотограф Вадим Махоров снял цветущие возле Артёмовской ТЭЦ (находится в городе Артёме Приморского края. — Прим. ред.) лотосы. Эту съёмку он успел сделать во время пересадки во Владивостоке по маршруту Новосибирск — Петропавловск-Камчатский.



Вадим Махоров рассказал корреспонденту НГС, что многие люди едут на это место посмотреть на лотосы и восхищаются ими, а его поразило именно сочетание индустриальности и природности.

