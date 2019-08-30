Дома Горского микрорайона остались без электричества

Сегодня, 30 августа, около 12.00 в Горском микрорайоне отключили свет как минимум в пяти домах.

«Не было предупреждений. Пытаемся уточнить, аварийное ли отключение. А у меня тут арендаторов очень много — у них холодильники, оборудование "Ярче", "Мария-Ра", и я прям звоню, и никто не знает [почему отключили свет], — рассказал корреспонденту НГС читатель Павел.

Жители домов пожаловались на отключение в управляющую компанию.

«Там аварийное отключение часа на три. К нам обращались дома 6, 8, 8А, 10, 11, Горский микрорайон. Информация в Горэлектросети передана — они занимаются уже», — рассказали корреспонденту НГС в диспетчерской управляющей компании «Стандарт», которая обслуживает эти дома.