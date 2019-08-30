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Дома Горского микрорайона остались без электричества

Энергию обещают вернуть не раньше чем через 3 часа

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Свет в дома обещают вернуть через 3 часа

Фото: Александр Ощепков / НГС

Сегодня, 30 августа, около 12.00 в Горском микрорайоне отключили свет как минимум в пяти домах.

«Не было предупреждений. Пытаемся уточнить, аварийное ли отключение. А у меня тут арендаторов очень много — у них холодильники, оборудование "Ярче", "Мария-Ра", и я прям звоню, и никто не знает [почему отключили свет], — рассказал корреспонденту НГС читатель Павел.

Жители домов пожаловались на отключение в управляющую компанию.

«Там аварийное отключение часа на три. К нам обращались дома 6, 8, 8А, 10, 11, Горский микрорайон. Информация в Горэлектросети передана — они занимаются уже», — рассказали корреспонденту НГС в диспетчерской управляющей компании «Стандарт», которая обслуживает эти дома.

В начале августа водитель КАМАЗа оставил без света триста частных домов на улице Большая. Он проехал под линией электропередачи с поднятым кузовом и оборвал провода

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    КОММЕНТАРИИ (9)

    Лишь бы
    30 авг 2019 в 13:25

    При совке свет в домах отключить - это событие, о котором знали заранее.
    А сейчас как будто кто засыпает на рубильнике, клац и тютю света.

    Горец
    30 авг 2019 в 13:33

    СГК снова набедакурили!

    30 авг 2019 в 13:25

    Там СГК все перекопала вокруг, порвали кабель поди.