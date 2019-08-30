В Новосибирске задержали бывшего топ-менеджера биотехнопарка

В Следственном управлении СК России по Новосибирской области от комментариев отказались.

О задержании Владимира Кожевникова сообщило издание «КоммерсантЪ-Сибирь» со ссылкой на «источники, знакомые с ходом расследования».

В Новосибирске задержали бывшего гендиректора управляющей компании кольцовского биотехнопарка Владимира Кожевникова — следователи эту информацию пока не комментируют.

«Бывший топ-менеджер подозревается в получении взятки в размере 2,5 миллионов рублей от представителя фирмы-поставщика за беспрепятственное подписание актов приёмки оборудования. <...> События, которые изложены в деле, произошли еще в 2016 году», — передаёт «КоммерсантЪ».



В свою очередь председатель совета директоров биотехнопарка Глеб Поповцев сообщил корреспонденту НГС, что не в курсе этой ситуации и не может комментировать работу следственных органов.



«Биотехнопарк работает в плановом режиме, никаких проблем у нас нет. Развиваемся дальше», — сказал Глеб Поповцев.

В начале прошлого года контрольно-счётная палата Новосибирской области обнаружила финансовые нарушения в работе биотехнопарка. Аудиторы посчитали, что власти материально поддерживали технопарк, а тот за счёт бюджетных денег покрывал свои убытки, оказывал спонсорскую помощь и даже гасил кредиты, взятые в коммерческом банке.