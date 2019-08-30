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Криминал

В Новосибирске задержали бывшего топ-менеджера биотехнопарка

Его подозревают в получении крупной взятки

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По информации СМИ, Владимира Кожевникова подозревают в получении взятки в размере 2,5 миллионов рублей

Фото: btp-nso.ru, Татьяна Фатеева / НГС

В Новосибирске задержали бывшего гендиректора управляющей компании кольцовского биотехнопарка Владимира Кожевникова — следователи эту информацию пока не комментируют. 

О задержании Владимира Кожевникова сообщило издание «КоммерсантЪ-Сибирь» со ссылкой на «источники, знакомые с ходом расследования».

В Следственном управлении СК России по Новосибирской области от комментариев отказались.

«Комментарии не даём в интересах следствия», — пояснил корреспонденту НГС старший помощник руководителя СУ СКР Дмитрий Чечулин.

«Бывший топ-менеджер подозревается в получении взятки в размере 2,5 миллионов рублей от представителя фирмы-поставщика за беспрепятственное подписание актов приёмки оборудования. <...> События, которые изложены в деле, произошли еще в 2016 году», — передаёт «КоммерсантЪ».

В свою очередь председатель совета директоров биотехнопарка Глеб Поповцев сообщил корреспонденту НГС, что не в курсе этой ситуации и не может комментировать работу следственных органов.

«Биотехнопарк работает в плановом режиме, никаких проблем у нас нет. Развиваемся дальше», — сказал Глеб Поповцев.

В начале прошлого года контрольно-счётная палата Новосибирской области обнаружила финансовые нарушения в работе биотехнопарка. Аудиторы посчитали, что власти материально поддерживали технопарк, а тот за счёт бюджетных денег покрывал свои убытки, оказывал спонсорскую помощь и даже гасил кредиты, взятые в коммерческом банке.

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    КОММЕНТАРИИ (17)

    Фото пользователя
    30 авг 2019 в 13:11

    Изначально Биотехнопарк это кормушка чиновников, в остальном вещь бесполезная и бессмысленная. Тоже самое что Роснано Чубайса. Осваивают бюджетные средства.

    Фото пользователя
    30 авг 2019 в 13:19

    Куда ни кинь, везде ... коррупционная составляющая!

    джон2
    30 авг 2019 в 13:26

    Там где государство- везде коррупция, неэффективность, кумовство