В Новосибирске ищут 14-летнюю девочку в чёрной ветровке

«Изначально нами было принято решение не распространять информацию в интернете, так как подростки такое активно отслеживают. В данном случае решили обнародовать информацию. Причины её поступка нам не известны. Ближайшие её друзья нам никакой информации не дали. Она ушла из дома с некоторым количеством личных вещей. Нам очень важно получить свидетельства от тех, кто мог её видеть», — рассказала корреспонденту НГС руководитель новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Новосибирские волонтёры попросили помочь в поисках 14-летней Виктории Меретиной, которая ушла из дома в Ленинском районе города.

Как сообщают волонтёры, у пропавшей тёмно-русые волосы, голубые глаза. Её рост — 165 сантиметров, телосложение нормальное. В день исчезновения пропавшая предположительно была одета в чёрную спортивную ветровку, чёрные штаны и белые кроссовки. Волонтёры обращают внимание, что девушка выглядит старше своих лет.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, волонтёры просят позвонить на единый номер экстренных служб 112 или по телефону поискового отряда 8–800–700–54–52.

Недавно новосибирские волонтёры также искали девушку, которая ушла из дома после ссоры с парнем и оставила странную записку на стекле случайной машины.

