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В Новосибирске ищут 14-летнюю девочку в чёрной ветровке

К поискам подключились волонтёры

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Девушка ушла из дома в неизвестном направлении 27 августа

Фото: Lizaalert.org

Новосибирские волонтёры попросили помочь в поисках 14-летней Виктории Меретиной, которая ушла из дома в Ленинском районе города.

Согласно ориентировке, которую распространил новосибирский поисковый отряд «Лиза Алерт», 27 августа девушка ушла из дома в неизвестном направлении.

«Изначально нами было принято решение не распространять информацию в интернете, так как подростки такое активно отслеживают. В данном случае решили обнародовать информацию. Причины её поступка нам не известны. Ближайшие её друзья нам никакой информации не дали. Она ушла из дома с некоторым количеством личных вещей. Нам очень важно получить свидетельства от тех, кто мог её видеть», — рассказала корреспонденту НГС руководитель новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Как сообщают волонтёры, у пропавшей тёмно-русые волосы, голубые глаза. Её рост — 165 сантиметров, телосложение нормальное. В день исчезновения пропавшая предположительно была одета в чёрную спортивную ветровку, чёрные штаны и белые кроссовки. Волонтёры обращают внимание, что девушка выглядит старше своих лет.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, волонтёры просят позвонить на единый номер экстренных служб 112 или по телефону поискового отряда 8–800–700–54–52.

Недавно новосибирские волонтёры также искали девушку, которая ушла из дома после ссоры с парнем и оставила странную записку на стекле случайной машины.

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    КОММЕНТАРИИ (9)

    Фото пользователя
    30 авг 2019 в 12:15

    ни фига себе 14-летняя....

    Парнишка
    30 авг 2019 в 12:19

    Судя по фотке и умению муливаться она свалила на тусю или к парню жить, природный инстинкт + тянется к _ не отменён природой.

    Фото пользователя
    30 авг 2019 в 12:20

    Повзрослела голубка и вылетела из гнезда вить свое гнездо.