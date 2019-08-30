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Перевернувшаяся машина парализовала движение на Димитровском мосту

В обе стороны тянется гигантская пробка

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ДТП случилось на въезде на мост с правого берега

Фото: Елена Громкова / НГС

Днём 30 августа на Димитровском мосту в Новосибирске собралась гигантская пробка: её причиной стало ДТП с опрокинувшимся автомобилем.

Перевёрнутая на бок машина лежит на полосе в сторону левого берега, также поблизости стоит мотоцикл. На месте работает пожарная служба.

«Пробка в обе стороны», — сообщает корреспондент НГС, только что проехавшая мимо места происшествия.

На «Яндекс.Картах» видно, что скорость транспортного потока сильно упала, например, со стороны правого берега машины въезжают на мост со скоростью 2 километра в час.

Как уточнил инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков, в ДТП никто не пострадал. Корреспондент НГС выясняет подробности случившегося.

Если вы стали очевидцем аварии на Димитровском мосту, присылайте фото и видео на редакционный WhatsApp по номеру +7-923-157-00-00.

На Димитровский мост приехала пожарная служба

На Димитровский мост приехала пожарная служба

Авария сильно затруднила движение

Авария сильно затруднила движение

Возле опрокинувшейся машины лежит пожарный шланг и виден влажный след

Возле опрокинувшейся машины лежит пожарный шланг и виден влажный след

К месту ДТП с обеих сторон тянется пробка

К месту ДТП с обеих сторон тянется пробка

Накануне днём глухая пробка собралась в Кировском районе Новосибирска: это случилось из-за того, что на перекрёстке Сибиряков-Гвардейцев и Немировича-Данченко перестали работать светофоры.

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    КОММЕНТАРИИ (7)

    30 авг 2019 в 12:08

    Хозяину наверно обидно переверувшейся машины,только глушитель новый установил

    Фото пользователя
    30 авг 2019 в 12:29

    По допотомному строению подвески сразу видно что машина пруль.

    30 авг 2019 в 12:20

    НГС! Это мотоцикл полиции!