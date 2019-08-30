Перевернувшаяся машина парализовала движение на Димитровском мосту

ДТП случилось на въезде на мост с правого берега
Фото: Елена Громкова / НГС
Днём 30 августа на Димитровском мосту в Новосибирске собралась гигантская пробка: её причиной стало ДТП с опрокинувшимся автомобилем.
Перевёрнутая на бок машина лежит на полосе в сторону левого берега, также поблизости стоит мотоцикл. На месте работает пожарная служба.
«Пробка в обе стороны», — сообщает корреспондент НГС, только что проехавшая мимо места происшествия.
На «Яндекс.Картах» видно, что скорость транспортного потока сильно упала, например, со стороны правого берега машины въезжают на мост со скоростью 2 километра в час.
Как уточнил инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков, в ДТП никто не пострадал. Корреспондент НГС выясняет подробности случившегося.
Если вы стали очевидцем аварии на Димитровском мосту, присылайте фото и видео на редакционный WhatsApp по номеру +7-923-157-00-00.
Накануне днём глухая пробка собралась в Кировском районе Новосибирска: это случилось из-за того, что на перекрёстке Сибиряков-Гвардейцев и Немировича-Данченко перестали работать светофоры.