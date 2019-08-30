Перевернувшаяся машина парализовала движение на Димитровском мосту

Днём 30 августа на Димитровском мосту в Новосибирске собралась гигантская пробка: её причиной стало ДТП с опрокинувшимся автомобилем.

Перевёрнутая на бок машина лежит на полосе в сторону левого берега, также поблизости стоит мотоцикл. На месте работает пожарная служба.

«Пробка в обе стороны», — сообщает корреспондент НГС, только что проехавшая мимо места происшествия.

На «Яндекс.Картах» видно, что скорость транспортного потока сильно упала, например, со стороны правого берега машины въезжают на мост со скоростью 2 километра в час.