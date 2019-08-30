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Дороги и транспорт

У трамвайных путей на Мичурина положили идеально ровный асфальт

До ремонта здесь приходилось снижать скорость из-за «стиральной доски» из металлических плит

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Теперь пересечь трамвайные пути на перекрёстке Фрунзе и Мичурина можно быстрее

Фото: Анна Богданова / НГС

Дорожники заасфальтировали трамвайные пути на пересечении улиц Фрунзе и Мичурина в Центральном районе Новосибирска — до ремонта здесь были металлические плиты, которые затрудняли движение. 

До ремонта тут лежали металлические плиты

До ремонта тут лежали металлические плиты

Асфальт на трамвайные пути 13-го маршрута уложили 29 августа. На время ремонта менялась схема движения трамвая №13 — маршрут сократился на несколько остановок. Трамвай не доезжал до Писарева и разворачивался в обратную сторону от Депутатской. 

В середине августа открылось движение по улице Фрунзе — участок между улицей Советской и Красным проспектом был перекрыт больше месяца.

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    С. Хол
    30 авг 2019 в 12:37

    Отлично, теперь пару раз в год можно будет осваивать деньги на ремонт выкрашивающегося возле рельс асфальта.

    30 авг 2019 в 12:39

    Сделайте норм Ленинградская-Зыряновская, там переезд,будто метеор упал.

    30 авг 2019 в 12:39

    Событие века! Долгожданный прорыв! Несколько квадратных метров ровного асфальта! Научно-техническая революция в действии! Тьфу!!! Сколько он ещё пролежит - вот вопрос...