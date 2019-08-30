У трамвайных путей на Мичурина положили идеально ровный асфальт

Теперь пересечь трамвайные пути на перекрёстке Фрунзе и Мичурина можно быстрее
Фото: Анна Богданова / НГС
Дорожники заасфальтировали трамвайные пути на пересечении улиц Фрунзе и Мичурина в Центральном районе Новосибирска — до ремонта здесь были металлические плиты, которые затрудняли движение.
Асфальт на трамвайные пути 13-го маршрута уложили 29 августа. На время ремонта менялась схема движения трамвая
В середине августа открылось движение по улице Фрунзе — участок между улицей Советской и Красным проспектом был перекрыт больше месяца.