У трамвайных путей на Мичурина положили идеально ровный асфальт

Дорожники заасфальтировали трамвайные пути на пересечении улиц Фрунзе и Мичурина в Центральном районе Новосибирска — до ремонта здесь были металлические плиты, которые затрудняли движение.

Асфальт на трамвайные пути 13-го маршрута уложили 29 августа. На время ремонта менялась схема движения трамвая №13 — маршрут сократился на несколько остановок. Трамвай не доезжал до Писарева и разворачивался в обратную сторону от Депутатской.

В середине августа открылось движение по улице Фрунзе — участок между улицей Советской и Красным проспектом был перекрыт больше месяца.