Автобусы и машины встали в пробку во дворе, когда пытались объехать внезапные раскопки на Новогодней

«Точно не скажу, во сколько начали копать. Я выглянула во двор и порадовалась тому, что увидела. Все то, что ехало через Новогоднюю, сейчас двигается через двор. <…> Больше всего порадовали автобусы, которые заезжают во двор, пропускают машины, понимают, что там тесно, и они начинают разворачиваться. Я позвонила в мэрию, пообещали решить вопрос. Обычный жилой двор, рядом сквер, где гуляют дети», — рассказала корреспонденту НГС местная жительница Татьяна.

Информацию о раскопанной улице в редакцию НГС сообщила читательница Татьяна, прикрепив к сообщению несколько фотографий.

Коммунальщики раскопали улицу Новогоднюю у дома № 7 в Ленинском районе Новосибирска — из-за раскопок автомобилисты вынуждены объезжать раскопанный участок через дворы.

В СГК пока не прокомментировали, как долго продлятся работы на Новогодней

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу Сибирской генерирующей компании с просьбой прокомментировать, какие виды работ ведутся на улице Новогодней и когда они закончатся. На момент публикации ответ в распоряжение редакции НГС не поступил.

Недавно из-за аварийного ремонта теплотрассы пришлось сузить улицу Ватутина и перенести остановку «ГУМ» — работы там закончили 23 августа.

