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Автобусы и машины встали в пробку во дворе, когда пытались объехать внезапные раскопки на Новогодней

По дворам, где гуляют дети, едут даже пассажирские ПАЗы

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Из-за перекопанной Новогодней автобусы и легковые машины едут в объезд через двор жилого дома

Фото: читательница НГС Татьяна

Коммунальщики раскопали улицу Новогоднюю у дома № 7 в Ленинском районе Новосибирска — из-за раскопок автомобилисты вынуждены объезжать раскопанный участок через дворы.

Информацию о раскопанной улице в редакцию НГС сообщила читательница Татьяна, прикрепив к сообщению несколько фотографий.

«Точно не скажу, во сколько начали копать. Я выглянула во двор и порадовалась тому, что увидела. Все то, что ехало через Новогоднюю, сейчас двигается через двор. <…> Больше всего порадовали автобусы, которые заезжают во двор, пропускают машины, понимают, что там тесно, и они начинают разворачиваться. Я позвонила в мэрию, пообещали решить вопрос. Обычный жилой двор, рядом сквер, где гуляют дети», — рассказала корреспонденту НГС местная жительница Татьяна.

В СГК пока не прокомментировали, как долго продлятся работы на Новогодней

В СГК пока не прокомментировали, как долго продлятся работы на Новогодней

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу Сибирской генерирующей компании с просьбой прокомментировать, какие виды работ ведутся на улице Новогодней и когда они закончатся. На момент публикации ответ в распоряжение редакции НГС не поступил.

Недавно из-за аварийного ремонта теплотрассы пришлось сузить улицу Ватутина и перенести остановку «ГУМ» — работы там закончили 23 августа.

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    КОММЕНТАРИИ (17)

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    30 авг 2019 в 12:09

    То чем занимается СГК - открытая диверсия. Перекопан весь город, а в раскопках никаких движений не происходит. Перекрыта Лежена, На половину перекрыта Шамшиных, на половину перекрыта Есенина. Это из того что вчера увидел. при этом рабочих там "0". Сейчас перекапывают левый берег, а какой смысл если никто не занимается работой в этих раскопках?

    30 авг 2019 в 12:16

    Как эти работы согласованы с гибдд, организован ли объезд, стоят ли знаки по ГОСТу?
    Этого нет , будут ли штрафы СГК, и другой вопрос, почему в большинстве мест где раскопано, стоит спецтехника в бездействии, почему непроводятся работы? СГК просто город держит в дураках, ямку выкопают , месяц стоят, закапывают, денюжку перевели на Кипр , яхты откапиталили и все в ажуре.

    Маруся
    30 авг 2019 в 12:23

    Просто кошмар. На левом берегу уже объезжать эти раскопки негде... и главное ни кто не знает, когда в этих местах они все заделают..., а люди мучайтесь 🤦‍♀️