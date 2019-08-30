В школах Новосибирска отказались от букетов и воздушных шариков на линейках

Учащиеся нескольких новосибирских школ решили отказаться от букетов и воздушных шариков на торжественных линейках — потраченные на цветы деньги они передадут проекту помощи сиротам. Одна из школ также решила не запускать в небо воздушные шары, чтоб не загрязнять окружающую среду.

В прошлом году в акции «Дети вместо цветов» благотворительного фонда «Солнечный город» участвовали 5412 учеников из 56 школ Новосибирска. «Общими усилиями мы собрали около 930 тысяч рублей на проект "Ищу семью" — это видеоанкеты для ребят, которые живут в учреждениях для детей, оставшихся без попечения родителей. Видеоанкеты помогают будущим мамам и папам увидеть своих детей. Это не просто фото, это видео, где дети рассказывают про себя, про свои интересы, про то, о каких родителях они мечтают. За прошедший год благодаря нашим видеоанкетам 43 ребёнка ушли в семью. Собранных денег хватает на съёмки порядка 300 анкет, за год мы отсняли 120, ещё 30 будут сняты до октября», — рассказала корреспонденту НГС PR-директор фонда «Солнечный город» Мария Малкина.

В этом году «Солнечный город» собирает деньги на проект «Наставничество» — полученные средства пойдут на обучение волонтёров, которые станут старшими друзьями-наставниками для детей из детских домов. Наставники помогают детям и после детдома, ведь многие выпускники не имеют необходимого опыта — не знают, как оплачивать счета, как записаться к зубном или как заселиться в студенческое общежитие. «"Наставничество" в Новосибирске мы реализуем с 2014 года. Эту технологию мы транслируем на другие города, сейчас в 7 регионах России реализуется это проект. На данный момент у нас в городе 96 пар наставник – ребёнок. Средства нужны, чтобы обучать потенциальных наставников — нельзя просто так прийти в проект, это большая серьёзная ответственность. Для подбора пары работают психологи, кураторы, супервизоры. Деньги идут на обучение и дальнейшее сопровождение пары. За 4 года мы видим, что проект приносит результат — за эти годы распалось всего 2 или 3 пары, и то только потому, что наставники переехали жить в другой город», — объяснила Мария Малкина.

В последние годы в школах появилась новая традиция — по праздникам выпускать воздушные шарики в небо. Однако из-за тренда на экологичное потребление некоторые школы решили отказаться от традиции Фото: Александр Ощепков / НГС