В школах Новосибирска отказались от букетов и воздушных шариков на линейках

Год назад участники акции «Дети вместо цветов» собрали в Новосибирске более 900 тысяч рублей
Фото: архив НГС
Учащиеся нескольких новосибирских школ решили отказаться от букетов и воздушных шариков на торжественных линейках — потраченные на цветы деньги они передадут проекту помощи сиротам. Одна из школ также решила не запускать в небо воздушные шары, чтоб не загрязнять окружающую среду.
В прошлом году в акции «Дети вместо цветов» благотворительного фонда «Солнечный город» участвовали 5412 учеников из 56 школ Новосибирска.
«Общими усилиями мы собрали около 930 тысяч рублей на проект "Ищу семью" — это видеоанкеты для ребят, которые живут в учреждениях для детей, оставшихся без попечения родителей. Видеоанкеты помогают будущим мамам и папам увидеть своих детей. Это не просто фото, это видео, где дети рассказывают про себя, про свои интересы, про то, о каких родителях они мечтают. За прошедший год благодаря нашим видеоанкетам 43 ребёнка ушли в семью. Собранных денег хватает на съёмки порядка 300 анкет, за год мы отсняли 120, ещё 30 будут сняты до октября», — рассказала корреспонденту НГС PR-директор фонда «Солнечный город» Мария Малкина.
В этом году «Солнечный город» собирает деньги на проект «Наставничество» — полученные средства пойдут на обучение волонтёров, которые станут старшими друзьями-наставниками для детей из детских домов. Наставники помогают детям и после детдома, ведь многие выпускники не имеют необходимого опыта — не знают, как оплачивать счета, как записаться к зубном или как заселиться в студенческое общежитие.
«"Наставничество" в Новосибирске мы реализуем с 2014 года. Эту технологию мы транслируем на другие города, сейчас в 7 регионах России реализуется это проект. На данный момент у нас в городе 96 пар наставник – ребёнок. Средства нужны, чтобы обучать потенциальных наставников — нельзя просто так прийти в проект, это большая серьёзная ответственность. Для подбора пары работают психологи, кураторы, супервизоры. Деньги идут на обучение и дальнейшее сопровождение пары. За 4 года мы видим, что проект приносит результат — за эти годы распалось всего 2 или 3 пары, и то только потому, что наставники переехали жить в другой город», — объяснила Мария Малкина.
Ещё от одной популярной традиции решили отказаться в гимназии
«Ежегодно каждый ученик загадывал заветное желание, глядя вслед улетающему к облакам шарику. Только к облакам он долетал далеко не всегда. Гораздо чаще, цепляясь за ветки или провода, через несколько километров он вновь опускался на землю, засоряя окружающую среду, становясь смертельной угрозой для птиц, которые принимали неизвестный объект за еду или запутывались в веревочках. И уже не имели шанса из них выбраться. Это по-настоящему страшная картина. Традиции — это хорошо, но не в случае, когда на одной чаше весов стоят вещи несоизмеримые. Поэтому с этого года в нашей гимназии шары в небо больше не полетят», — объяснила педагог гимназии
Синоптики рассказали о погоде в День знаний и на начало сентября — после выходных в город придут дожди и заморозки до -1.