Строителям нового ЛДС купят седан за 1,5 миллиона рублей

Заказчику понадобился седан без пробега 2019 года выпуска мощностью не менее 145 л. с. с объёмом двигателя не менее 1,9 литра, следует из документов на сайте госзакупок. Машина должна быть чёрного или белого цвета, с левым рулём, передним приводом, системой помощи при подъёме по склону и с расходом бензина по городу не больше 14 литров на 100 километров.

«Габаритные размеры автотранспортного средства: длина не менее 4850 миллиметров, ширина не менее 1840 миллиметров, высота не менее 1455 миллиметров», — говорится в документах закупки.

Коробка передач в машине может быть как автоматической, так и механической.

В комплектацию также должны входить двухзонный климат-контроль, аудиосистема с функцией беспроводного подключения мобильного телефона, подушки и шторки безопасности, противоугонная сигнализация с датчиками открытия дверей и капота. Обязательны подогрев передних сидений и боковые зеркала заднего вида с повторителями указателей поворота.

За машину, отвечающую всем заявленным требованиям, заказчик готов отдать 1,5 миллиона рублей — такова начальная (максимальная) цена контракта. Оплатить покупку «Арена» намерена из средств областного бюджета.

По оценке редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко, под характеристики, указанные в документах закупки, подходят седаны бизнес-класса, такие как KIA Optima или Hyundai Sonata.

В начале года в пресс-службе правительства Новосибирской области сообщали, что государственное казённое учреждение «Арена» создано для подготовки к молодёжному чемпионату мира по хоккею, который пройдёт в Новосибирске. Согласно распоряжению правительства региона, «Арена» должна обеспечить строительство ледовой арены на Немировича-Данченко и инфраструктуры для неё, а также реконструкцию ЛДС «Сибирь». Учредителями «Арены» стали правительство Новосибирской области, региональный департамент имущества и земельных отношений и областное министерство строительства.