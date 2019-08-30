Строителям нового ЛДС купят седан за 1,5 миллиона рублей

В документах закупки указаны характеристики автомобиля, под которые подходит, например, KIA Optima
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Арена» планирует купить на бюджетные деньги легковую машину за 1,5 миллиона рублей.
Заказчику понадобился седан без пробега 2019 года выпуска мощностью не менее 145 л. с. с объёмом двигателя не менее 1,9 литра, следует из документов на сайте госзакупок. Машина должна быть чёрного или белого цвета, с левым рулём, передним приводом, системой помощи при подъёме по склону и с расходом бензина по городу не больше 14 литров на 100 километров.
«Габаритные размеры автотранспортного средства: длина не менее 4850 миллиметров, ширина не менее 1840 миллиметров, высота не менее 1455 миллиметров», — говорится в документах закупки.
Коробка передач в машине может быть как автоматической, так и механической.
В комплектацию также должны входить двухзонный климат-контроль, аудиосистема с функцией беспроводного подключения мобильного телефона, подушки и шторки безопасности, противоугонная сигнализация с датчиками открытия дверей и капота. Обязательны подогрев передних сидений и боковые зеркала заднего вида с повторителями указателей поворота.
За машину, отвечающую всем заявленным требованиям, заказчик готов отдать 1,5 миллиона рублей — такова начальная (максимальная) цена контракта. Оплатить покупку «Арена» намерена из средств областного бюджета.
По оценке редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко, под характеристики, указанные в документах закупки, подходят седаны бизнес-класса, такие как KIA Optima или Hyundai Sonata.
В начале года в пресс-службе правительства Новосибирской области сообщали, что государственное казённое учреждение «Арена» создано для подготовки к молодёжному чемпионату мира по хоккею, который пройдёт в Новосибирске. Согласно распоряжению правительства региона, «Арена» должна обеспечить строительство ледовой арены на Немировича-Данченко и инфраструктуры для неё, а также реконструкцию ЛДС «Сибирь». Учредителями «Арены» стали правительство Новосибирской области, региональный департамент имущества и земельных отношений и областное министерство строительства.
Корреспондент НГС направила в пресс-службу областного правительства официальный запрос с просьбой уточнить, для каких целей «Арена» покупает седан и кто именно будет на нём ездить.
Ранее Управление Генпрокуратуры в Сибирском федеральном округе решило приобрести чёрный легковой автомобиль за 2,5 миллиона рублей с кожаным салоном — на нём будут возить заместителя генерального прокурора РФ.