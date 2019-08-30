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Причиной тоже стали птицы: самолет «Уральских авиалиний» аварийно сел в Екатеринбурге

На месте все экстренные службы, в том числе автомобили реанимации

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Перед тем, как сесть самолет нарезал в небе пять кругов

Фото: читатель E1.RU

Сегодня утром экстренную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово совершил самолет «Уральских авиалиний», который летел из Санкт-Петербурга. По предварительным данным, причиной ЧП стали птицы.

— После вылета из Пулково командир воздушного судна доложил о возможном повреждении колеса. При осмотре взлетно-посадочной полосы обнаружены останки животного происхождения, перья птиц. Самолет готовится к вынужденной посадке в Кольцово, — рассказали Е1.RU в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Самолет кружил над екатеринбургским аэропортом до посадки

Самолет кружил над екатеринбургским аэропортом до посадки

В Кольцово прибыли три пожарные машины и автомобили реанимации. Самолет следовал по маршруту Санкт-Петербург — Худжанд.

Пока неизвестно, сколько человек было на борту. В авиакомпании отмечают, что пострадавших нет. Наши коллеги с портала E1.RU ведут прямую трансляцию.

Очевидец снял, как самолет садится в Екатеринбурге

Вереницы экстренной техники ожидают посадку самолета в Кольцово
Видео: vk.com/avianews_24

Напомним, не так давно рядом с подмосковным аэропортом Жуковский аварийную посадку совершил еще один самолет «Уральских авиалиний»: Airbus 321 с 226 пассажирами и 7 членами экипажа сел в кукурузном поле. Никто из людей не получил серьезных травм.

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аварийная посадка самолета«Уральские авиалинии»

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    КОММЕНТАРИИ (23)

    Жених
    30 авг 2019 в 11:11

    Я свою курицу тоже по дому гоняю. Что бы успевала еду варить и пол мыть. А главное что бы она деньги в дом приносила.

    вопрос
    30 авг 2019 в 11:23

    Командир доложил о возможном повреждении колеса.
    Т.е это не двигатель, не стойка шасси, а именно колесо?
    И как оно могло пострадать при столкновении с птицей? Самолет при разгоне наехал на ворону которая сидела на ВПП?

    30 авг 2019 в 11:41

    а нельзя двигатель закрывать мощной стальной сеткой по типу рабицы ?
    и приток тяги будет и птица не проскочит