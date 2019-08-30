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Переломы и ушибы: врачи скорой осмотрели троих пострадавших в ДТП с большегрузом

Грузовик MAN врезался в жилой дом на Пролетарской рано утром

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Травмы получили три человека

Фото: читатель НГС

Главврач новосибирской станции скорой помощи рассказала о травмах пострадавших в ДТП на Пролетарской, где большегруз влетел в частный дом.

Авария случилась около 5:40 в Октябрьском районе Новосибирска.

«В автомобиле УАЗ находились два человека. У 49-летнего водителя ушиб мягких тканей грудной клетки, ему на месте оказали помощь, отказался от госпитализации. Женщина находившаяся в УАЗе: ей 51 год, у неё перелом ребра и ушиб мягких тканей, её доставили в травмпункт. И третий пострадавший, который находился в доме — это мужчина 53 лет, у него сотрясение головного мозга и перелом костей голени. Он доставлен в больницу», — сообщила главный врач Новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова.

По информации очевидцев, большегруз MAN был загружен щебнем. Сейчас на месте происшествия работает полиция и спецтехника.

Редакция НГС ведёт онлайн-трансляцию с места событий

На днях в Первомайском районе Новосибирска случилось смертельное ДТП: водитель мопеда погиб в столкновении с грузовиком.

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    КОММЕНТАРИИ (16)

    30 авг 2019 в 10:05

    90% что летел как угорелый с щебнем, что бы столько разрушить...

    ...
    30 авг 2019 в 10:06

    Дак кто все же виноват?
    Ман или Уаз?
    Просто любопытно, ведь если виноват Ман, то хозяину пострадавшего дома будет проще получить деньги.

    30 авг 2019 в 10:05

    Это что вообще я прочитал? Ну врезался ман в дом это понятно, но откуда взялся ваз?
    Судя по новости это какой-то отдельный ваз, который просто взялся из ниоткуда.