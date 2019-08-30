Переломы и ушибы: врачи скорой осмотрели троих пострадавших в ДТП с большегрузом

Главврач новосибирской станции скорой помощи рассказала о травмах пострадавших в ДТП на Пролетарской, где большегруз влетел в частный дом.

Авария случилась около 5:40 в Октябрьском районе Новосибирска.

«В автомобиле УАЗ находились два человека. У 49-летнего водителя ушиб мягких тканей грудной клетки, ему на месте оказали помощь, отказался от госпитализации. Женщина находившаяся в УАЗе: ей 51 год, у неё перелом ребра и ушиб мягких тканей, её доставили в травмпункт. И третий пострадавший, который находился в доме — это мужчина 53 лет, у него сотрясение головного мозга и перелом костей голени. Он доставлен в больницу», — сообщила главный врач Новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова.