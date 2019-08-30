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Дороги и транспорт

Превратили улицу в трассу: десятки фур начали ездить по Народной, чтобы не платить «Платону»

Жители улицы настолько раздражены, что грозятся перекрыть дорогу

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Жители посчитали, что за час по улице Народной проезжает около 20–30 грузовиков и фур

Фото: Анна Белина

Жители улицы Народной в Калининском районе Новосибирска пытаются добиться закрытия движения для грузового транспорта по их дороге — ситуация обострилась этим летом, когда, по подсчётам жителей, мимо домов начало ездить по 20–30 грузовиков и фур в час, а ночью по 10–15 контейнеровозов.

«Последнее время стало: [грузовики] прям не дают жить, грубо говоря <...> Просто их не было одно время в таком объёме — они объезжали по Северному объезду. Потом ввели систему "Платон" и два года назад построили на Ине-Восточной вот этот контейнерный склад. И получается сейчас, чтобы не платить "Платону" — они всем транзитом едут через город. И получается, что у нас каждую минуту проезжают по несколько грузовиков», — рассказала корреспонденту НГС жительница дома на Народной, 50/1 Анна Белина.

Видео: Анна Белина

Возмущенные жители настолько устали от шума, что сейчас готовы даже выйти и перекрыть дорогу.

«Как бы да. Другого варианта нет. <...> Весь наш район, дома под напряжением полным <...> Потом, когда грузовик заезжает напротив двух домов перед поворотом, там люди говорят, что у них полный ад. Звуковая волна начинает гулять от дома к дому», — добавила Белина.

Несколько жители написали обращение в Роспотребнадзор, который установил, что в квартирах превышен допустимый уровень шума (ответ ведомства есть в распоряжении НГС. — Прим. ред.).

Роспотребнадзор подтвердил, что в квартирах жильцов домов по улице Народной, 50, 50/1, 52 слишком шумно

Роспотребнадзор подтвердил, что в квартирах жильцов домов по улице Народной, 50, 50/1, 52 слишком шумно

По словам председателя совета дома по улице Народной, 50/1 Ирины Тереховой, от вибрации пострадали и отмостки дома.

«Фактически наша бедная маленькая односторонняя Народная превратилась в федеральную трассу. И контейнеровозы идут — на каждом светофоре подходит контейнеровоз. И грохот стоит просто неимоверный — там просто мозг взрывается. Легко за два часа семьдесят грузовиков проедут <...> Я была на встрече у главы администрации Калининского района <...> Он сказал: "Что же вы хотите, им же надо как-то ехать"», — рассказала корреспонденту НГС председатель совета дома по улице Народной, 50/1 Ирина Терехова.

В начале июля Терехова отправляла заявление в мэрию с просьбой убрать поток грузового транспорта с улицы, а также отремонтировать дорожное покрытие. Она получила ответ на своё обращение 2 августа за подписью заместителя начальника департамента — начальника Главного управления благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска Юрия Сердюка (копия заявления и ответа имеется в распоряжении редакции. — Прим. ред.). В нём вопрос ограничения движения транспорта остался без ответа, а о ремонте дороги сказано, что он в этом году невозможен, так как конкурсные процедуры уже проведены. 

«В связи с этим возможность выполнения работ по ремонту дорожного покрытия ул. Народная будет рассмотрена при формировании планов на 2020–2021 гг. после определения лимитов финансирования», — говорится в документе.

Корреспондент НГС отправил официальный запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию с шумом на Народной и ответить, возможно ли введение ограничения для грузовиков на этой улице.

Жители частного сектора в районе железнодорожного переезда от улицы Клубной в Балластный карьер недавно перешли от угроз к действиям. Они несколько дней перекрывают дорогу для всех не местных водителей. Своеобразный блокпост сооружают, чтобы не пускать на жилую улицу желающих объехать пробку — иногда дело доходит даже до драк.

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