Превратили улицу в трассу: десятки фур начали ездить по Народной, чтобы не платить «Платону»

Жители посчитали, что за час по улице Народной проезжает около 20–30 грузовиков и фур

Жители улицы Народной в Калининском районе Новосибирска пытаются добиться закрытия движения для грузового транспорта по их дороге — ситуация обострилась этим летом, когда, по подсчётам жителей, мимо домов начало ездить по 20–30 грузовиков и фур в час, а ночью по 10–15 контейнеровозов.

«Последнее время стало: [грузовики] прям не дают жить, грубо говоря <...> Просто их не было одно время в таком объёме — они объезжали по Северному объезду. Потом ввели систему "Платон" и два года назад построили на Ине-Восточной вот этот контейнерный склад. И получается сейчас, чтобы не платить "Платону" — они всем транзитом едут через город. И получается, что у нас каждую минуту проезжают по несколько грузовиков», — рассказала корреспонденту НГС жительница дома на Народной, 50/1 Анна Белина.



Видео: Анна Белина

Возмущенные жители настолько устали от шума, что сейчас готовы даже выйти и перекрыть дорогу.

«Как бы да. Другого варианта нет. <...> Весь наш район, дома под напряжением полным <...> Потом, когда грузовик заезжает напротив двух домов перед поворотом, там люди говорят, что у них полный ад. Звуковая волна начинает гулять от дома к дому», — добавила Белина.

Несколько жители написали обращение в Роспотребнадзор, который установил, что в квартирах превышен допустимый уровень шума (ответ ведомства есть в распоряжении НГС. — Прим. ред.).



Роспотребнадзор подтвердил, что в квартирах жильцов домов по улице Народной, 50, 50/1, 52 слишком шумно Фото: Ирина Терехова

По словам председателя совета дома по улице Народной, 50/1 Ирины Тереховой, от вибрации пострадали и отмостки дома.

«Фактически наша бедная маленькая односторонняя Народная превратилась в федеральную трассу. И контейнеровозы идут — на каждом светофоре подходит контейнеровоз. И грохот стоит просто неимоверный — там просто мозг взрывается. Легко за два часа семьдесят грузовиков проедут <...> Я была на встрече у главы администрации Калининского района <...> Он сказал: "Что же вы хотите, им же надо как-то ехать"», — рассказала корреспонденту НГС председатель совета дома по улице Народной, 50/1 Ирина Терехова.

В начале июля Терехова отправляла заявление в мэрию с просьбой убрать поток грузового транспорта с улицы, а также отремонтировать дорожное покрытие. Она получила ответ на своё обращение 2 августа за подписью заместителя начальника департамента — начальника Главного управления благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска Юрия Сердюка (копия заявления и ответа имеется в распоряжении редакции. — Прим. ред.). В нём вопрос ограничения движения транспорта остался без ответа, а о ремонте дороги сказано, что он в этом году невозможен, так как конкурсные процедуры уже проведены.

«В связи с этим возможность выполнения работ по ремонту дорожного покрытия ул. Народная будет рассмотрена при формировании планов на 2020–2021 гг. после определения лимитов финансирования», — говорится в документе. Корреспондент НГС отправил официальный запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию с шумом на Народной и ответить, возможно ли введение ограничения для грузовиков на этой улице.