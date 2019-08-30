Новосибирские поисковики поедут в глухой лес искать 9-летнего мальчика с дедушкой

Сегодня, 30 августа, из Новосибирска под Междуреченск Кемеровской области отправятся три экипажа самых опытных поисковиков «Лиза Алерт» — в глухом лесу посёлка Ортон они будут искать потерявшихся 70-летнего Геннадия Никитина и его 9-летнего внука Дмитрия Чванова.

«Пенсионер ушёл в лес с внуком. На месте очень сложный рельеф, очень сложная горная местность, специфичная. Там есть дикие звери и плохо проходимая дорога. И полное отсутствие какой-либо связи с внешним миром», — рассказала корреспонденту НГС руководитель новосибирского отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских