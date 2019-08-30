Новосибирские поисковики поедут в глухой лес искать 9-летнего мальчика с дедушкой

В глухом лесу посёлка Ортон потерялись 70-летний дедушка с 9-летним внуком
Фото: vk.com/lizaalert_novosib
Сегодня, 30 августа, из Новосибирска под Междуреченск Кемеровской области отправятся три экипажа самых опытных поисковиков «Лиза Алерт» — в глухом лесу посёлка Ортон они будут искать потерявшихся 70-летнего Геннадия Никитина и его 9-летнего внука Дмитрия Чванова.
«Пенсионер ушёл в лес с внуком. На месте очень сложный рельеф, очень сложная горная местность, специфичная. Там есть дикие звери и плохо проходимая дорога. И полное отсутствие какой-либо связи с внешним миром», — рассказала корреспонденту НГС руководитель новосибирского отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских
Из-за сложных условий на поиски от новосибирского отделения «Лиза Алерт» было решено отправить только самых опытных поисковиков с полной экипировкой и оборудованием. Также на место отправляется картограф и радиооборудование для связи.
Первый экипаж с пятью волонтёрами выезжает из Новосибирска в 14:00, второй в 18:00, возможно, будет и третий экипаж. До места поиска им придётся преодолеть 650 километров. Путь займёт около 8 часов.
В середине августа новосибирские волонтёры участвовали в поиске 3-летнего мальчика из Омска. Ребёнка нашли спустя двое суток.