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Новосибирские поисковики поедут в глухой лес искать 9-летнего мальчика с дедушкой

Помимо волонтёров в тайгу поедет профессиональный картограф

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В глухом лесу посёлка Ортон потерялись 70-летний дедушка с 9-летним внуком

Фото: vk.com/lizaalert_novosib

Сегодня, 30 августа, из Новосибирска под Междуреченск Кемеровской области отправятся три экипажа самых опытных поисковиков «Лиза Алерт» — в глухом лесу посёлка Ортон они будут искать потерявшихся 70-летнего Геннадия Никитина и его 9-летнего внука Дмитрия Чванова.

«Пенсионер ушёл в лес с внуком. На месте очень сложный рельеф, очень сложная горная местность, специфичная. Там есть дикие звери и плохо проходимая дорога. И полное отсутствие какой-либо связи с внешним миром», — рассказала корреспонденту НГС руководитель новосибирского отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских

Из-за сложных условий на поиски от новосибирского отделения «Лиза Алерт» было решено отправить только самых опытных поисковиков с полной экипировкой и оборудованием. Также на место отправляется картограф и радиооборудование для связи.

Первый экипаж с пятью волонтёрами выезжает из Новосибирска в 14:00, второй в 18:00, возможно, будет и третий экипаж. До места поиска им придётся преодолеть 650 километров. Путь займёт около 8 часов.

В середине августа новосибирские волонтёры участвовали в поиске 3-летнего мальчика из Омска. Ребёнка нашли спустя двое суток.

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    КОММЕНТАРИИ (9)

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    30 авг 2019 в 11:53

    И зачем они туда пошли?

    Фото пользователя
    30 авг 2019 в 11:45

    Увижу сообщу...

    Игорь Т
    30 авг 2019 в 12:07

    Хоть бы нашлись поскорей,здоровыми,целыми и невредимыми!