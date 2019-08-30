«Двоих увезли в больницу»: стали известны подробности ДТП с большегрузом на Бориса Богаткова

После столкновения с УАЗом грузовик врезался в частный дом

В Госавтоинспекции рассказали подробности ДТП на Бориса Богаткова в Октябрьском районе Новосибирска, где большегруз влетел в частный дом. Авария случилась рано утром на перекрёстке улиц Пролетарской и Бориса Богаткова.

Часть дома разрушилась после того, как в него влетел большегруз Фото: Владислав Савченков

«Автомобиль MAN двигался по улице Пролетарской со стороны Гурьевской в сторону Ипподромской. УАЗ двигался со стороны Кошурникова в сторону улицы Кирова по Бориса Богаткова. Произошло столкновение. Двое пострадавших. Травмы и их тяжесть уточняются. Двоих увезли в больницу», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

По информации ГИБДД в аварии пострадали два человека. Их увезли в больницу Фото: Владислав Савченков

На месте происшествия сейчас работают спасатели и врачи скорой помощи. По информации читателя НГС, под завалами дома нашли живого мужчину.

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