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«Двоих увезли в больницу»: стали известны подробности ДТП с большегрузом на Бориса Богаткова

Авария случилась рано утром на перекрёстке с улицей Пролетарской

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После столкновения с УАЗом грузовик врезался в частный дом

Фото: Владислав Савченков

В Госавтоинспекции рассказали подробности ДТП на Бориса Богаткова в Октябрьском районе Новосибирска, где большегруз влетел в частный дом.

Авария случилась рано утром на перекрёстке улиц Пролетарской и Бориса Богаткова.

Часть дома разрушилась после того, как в него влетел большегруз

Часть дома разрушилась после того, как в него влетел большегруз

«Автомобиль MAN двигался по улице Пролетарской со стороны Гурьевской в сторону Ипподромской. УАЗ двигался со стороны Кошурникова в сторону улицы Кирова по Бориса Богаткова. Произошло столкновение. Двое пострадавших. Травмы и их тяжесть уточняются. Двоих увезли в больницу», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

По информации ГИБДД в аварии пострадали два человека. Их увезли в больницу

По информации ГИБДД в аварии пострадали два человека. Их увезли в больницу

На месте происшествия сейчас работают спасатели и врачи скорой помощи. По информации читателя НГС, под завалами дома нашли живого мужчину. 

Видео читателя НГС

Если вы стали свидетелем этой аварии, присылайте нам информацию через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8 923 157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!

На днях в Первомайском районе Новосибирска случилось смертельное ДТП: водитель мопеда погиб в столкновении с грузовиком.

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    КОММЕНТАРИИ (12)

    Гость
    30 авг 2019 в 08:57

    Жаль владельцев дома,практически без жилья остались.

    30 авг 2019 в 09:19

    Неудивительно, МАЗ с тонаром. Щебеночники продавливают дороги да еще и носятся как ужаленные. Наверное только у нас по городу свободно разъезжают карьерные самосвалы и тонары по 40 тонн весом, а потом удивляемся что дороги разваливаются и пробки. Во всем мире такие используют только при строительстве междугородних трасс и крупных объектов.

    30 авг 2019 в 09:09

    Патриот очередной любитель проскочить на красный поди? Или это МАН?